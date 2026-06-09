Nový Jičín po rok trvající rekonstrukci za 110 milionů korun otevřel koupaliště

Nový Jičín dnes po rok trvající rekonstrukci slavnostně otevřel koupaliště. Za práce a vybavení radnice zaplatila 110 milionů korun. Mluvčí radnice Marie Machková řekla ČTK, že zařízení bude rok fungovat ve zkušebním provozu, aby zhotovitel mohl odstranit případné nedostatky. Původní venkovní bazén pocházel z roku 1979.
Nové bazény mají nerezové vany, přibyly dětské atrakce, tobogan a dvě vířivky s celoročním provozem. Dětský bazének je dvouúrovňový, pro menší i větší děti, je oddělený splavem a doplněný zábavními prvky. Přibyly dvě vířivky s masážními tryskami, které budou v provozu celoročně a přístup k nim bude i z vnitřního krytého bazénu.
"Současný tobogan má o více než osm metrů delší skluzavku než ten původní. Uzavřený tubus místy prosvětlují různé obrazce, což je velmi efektní," uvedl Miroslav Klimpar z městského odboru rozvoje a investic.
Bazén je vybaven detekčním systémem tonutí AngelEye, který mají podle mluvčí v republice jen tři další zařízení, ale novojičínský je jediný s délkou 50 metrů. "Je to systém, který pomocí umělé inteligence vyhodnocuje pohyby lidí ve vodě a pomáhá plavčíkům. Protože na dno bazénu je vlivem odrazů světla, vln a množství lidí špatně vidět, snímají aktivity plavců podvodní kamery. Těch je 28 a další dvě jsou ještě mimo bazén. Kamery se navzájem překrývají a každé místo v bazénu vidí minimálně čtyři kamery z různých úhlů pohledu," popsal systém místostarosta Václav Dobrozemský (ODS).
Uvedl, že z pohledu financí i rozsahu prací šlo o jednu z největších investičních akcí města za desítky let. "Jako pojistku jsme s dodavatelem zároveň uzavřeli dohodu, že bude ještě rok od zahájení provozu technologická zařízení monitorovat a odstraňovat případné vady a nedostatky," dodal Dobrozemský.