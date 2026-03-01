Cena se postupně snížila z původních sedmnácti milionů korun na současných téměř čtrnáct milionů.
Přístavbu hotelu Praha získalo město v roce 2018 od kraje výměnou za jinou budovu. Původně zde chtělo vybudovat kulturní dům, do oprav stihlo investovat 22 milionů, pak však radnice kvůli technickým problémům přestavbu zastavila.
„A protože pro objekt nemáme žádné využití, rozhodli jsme se jej nabídnout k prodeji,“ sdělil místostarosta Václav Dobrozemský.
Aby měla budova širší možnosti využití, a byla tak pro investory atraktivnější, změnila radnice i regulační plán městské památkové rezervace. Ani to zatím nepomohlo.
„Z dřívějších prodejů víme, že postupné snižování ceny zabírá. Nyní máme avízo o dvou možných zájemcích, tak to snad vyjde,“ předeslal Dobrozemský.