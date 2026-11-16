Upilované přirození, nařezaná ruka. Šikanovaná socha nahého muže má šanci na návrat

Josef Gabzdyl
  5:12
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Studie s vizualizací, kde by mohla socha Vítězství v Novém Jičíně opět...

Studie s vizualizací, kde by mohla socha Vítězství v Novém Jičíně opět spočinout. (13. listopadu 2026) | foto: Archiv Ondřeje Syrovátky

Socha Vítězství od Jiřího Babíčka budila u některých občanů pohoršení. Proto mu...
Socha Vítězství v Novém Jičíne po svém odhalení v roce 1965.
Určitou dobu se socha dokonce objevila na několika pohlednicích Nového Jičína.
Socha nahého muže se dostala dokonce i na několik pohlednic Nového Jičína. Pak...
9 fotografií
Nejprve velebena, poté zahanbena, odstraněna, pořezána a schována před zraky veřejnosti. Bronzová socha Vítězství, v Novém Jičíně spíše známá pod názvem Naháč, čelila tolika ústrkům, až se z ní stala městská legenda. Nyní má šanci na lepší časy a návrat přibližně tam, kde její strastiplná pouť začala.

„Socha k Novému Jičínu neodmyslitelně patří a je naší povinností ji vrátit,“ konstatoval bývalý novojičínský místostarosta a nyní radní Ondřej Syrovátka.

„Má pohnutou minulost a určitě by bylo správné někdejší křivdy napravit,“ připojil se historik Muzea Novojičínska Radek Polách.

Bronzová socha muže vysokého 3,4 metru ve vítězném postoji od akademického sochaře Jiřího Babíčka byla odhalena 7. listopadu 1965 v parku za Žerotínským zámkem. Socha se ještě dokonce dostala na několik městských pohlednic.

Jenže její moderní pojetí se komunistickým funkcionářům nelíbilo, dráždilo zejména mužovo přirození.

Navíc občas se na něm objevil prezervativ, jindy tuto přednost někdo ozdobil pentlí, až se traduje, že ředitel blízké základní školy s odkazem na pohoršování prosadil upilování části penisu sochy.

Socha Vítězství od Jiřího Babíčka budila u některých občanů pohoršení. Proto mu nejprve bylo upilováno přirození a nakonec byl „naháč“ odstraněn. A ve skladu zůstává dodnes.
Studie s vizualizací, kde by mohla socha Vítězství v Novém Jičíně opět spočinout. (13. listopadu 2026)
Socha Vítězství v Novém Jičíne po svém odhalení v roce 1965.
Určitou dobu se socha dokonce objevila na několika pohlednicích Nového Jičína.
Socha nahého muže se dostala dokonce i na několik pohlednic Nového Jičína. Pak však upadla v nemilost.
9 fotografií

To však nebylo vše. Naháč upadl v definitivní nemilost poté, když na prostranství před nově vystavěným okresním sídlem komunistů v listopadu 1976 odhalili monumentální sousoší Družba. Dílo se sovětským vojákem v čele už splňovalo dobové představy o umění.

Navíc ve druhé polovině 70. let, v době rekonstrukce centrálního náměstí, přestěhovali tribunu na 1. máje zrovna ke zmíněné škole a nahý muž soudruhům „kynul“. A to už musel pryč.

Byl odstraněn a roky ležel na dvoře a ve skladu technických služeb, kde se mu v 90. letech pokusil zloděj odřezat ruku z bronzu. Vyčerpávající práci však vzdal, ruka zůstala naříznutá a naháče pak radši přestěhovali do městského depozitáře, tedy skladu v bývalém tepelném výměníku.

Kamenný podstavec už neexistuje

Ještě v roce 2006 město sochu vystavilo při městských slavnostech s anketou, kam by si lidé případně přáli její návrat. Doufalo se prý v umístění na některé z novojičínských sídlišť. Leč u občanů opět vyhrál park za zámkem. A naháč měl znovu smůlu, zůstal ve skladu.

Letos se však staly události roky neviděné. Nejprve socha byla jedním z nečekaných exponátů prestižní výstavy Střelci na královnu v Domě umění v Opavě.

A snad brzy se bronzová postava dokonce může vrátit za novojičínský zámek. „Ve spolupráci s Muzeem Novojičínska vlastněným krajem vznikla studie na zvelebení zámeckého parku. A socha by mohla stát v části přiléhající k ulici 28. října. Dokonce máme schválení od autora,“ uvedl radní Syrovátka.

Podle historika Polácha to je vhodná varianta. „Jenže žulový podstavec už neexistuje, zmizel neznámo kam, ten se musí vyrobit,“ upozornil.

Termín úprav parku a případné stěhování sochy zatím není znám, záleží i na dohodě města s krajem.

Červená značka přibližně ukazuje původní místo, kde socha Vítězství stála, modrá značka pak předpokládané nové umístení.

Červená značka přibližně ukazuje původní místo, kde socha Vítězství stála, modrá značka pak předpokládané nové umístení.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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