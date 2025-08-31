Vzhůru na věž. Nový Jičín otevřel unikátní vyhlídku, stěhovali i zvony

Město si renesanční věž zapůjčilo od církve na dvacet let, na oplátku do ní pro začátek investovalo pět milionů korun. „Zároveň jsme však požádali o dotaci z evropského programu Interreg Česko – Polsko na podporu turismu v česko-polském pohraničí, která by mohla uhradit až 85 procent uznatelných nákladů,“ uvedla novojičínská mluvčí Marie Machková.
Aby lidé mohli do výšky zhruba 33 metrů vystoupat a nemuset přitom zdolávat žebříky a vyhýbat se třeba zvonům i dalším zařízením, muselo město vnitřek části sakrální památky nechat upravit.
„Nejnáročnější bylo přesunutí velkého zvonu a úprava zvonové stolice, což je konstrukce, na které jsou zvony pověšené. Při výměně stropních hurdisek za dřevěné desky se musel vybouraný materiál složitě dopravovat dolů z věže,“ zmínila Michaela Mrklovská z odboru rozvoje a investic na novojičínské radnici.
O dvanáct metrů výše než věžička radnice
Rovněž se podařilo změnit centrální ovládání hodin a odstranit z prostoru táhla k jednotlivým ciferníkům. Nyní mají každé hodiny svůj strojek, který je pohání,“ přiblížila Michaela Mrklovská.
Mluvčí radnice Machková také uvedla, že součástí prací byla i renovace kovových a dřevěných prvků ve věži, na ochozu i v místnosti hlásného, který z tohoto místa kdysi dohlížel na dění ve městě i za jeho hradbami.
„Nově se udělaly elektrické rozvody, osvětlení a repasovala se okénka v jednotlivých podlažích i na ochozu, některé dveře a schodiště. Upravilo se zábradlí a na ochozu se instalovaly bezpečnostní sítě. Protože je věž v majetku církve, byla mezi městem a farností sepsána smlouva o výpůjčce,“ připomněla Machková.
Místostarosta Ondřej Syrovátka připomněl, že ochoz věže je o 12 metrů výše než ochoz radniční věžičky. Navíc tam se lidé dostali většinou jen jednou ročně v době městských slavností, nadto cesta na věžičku vede přes kancelář jednoho z místostarostů.
Kostělní věž stojí mezi Žerotínovou ulicí a Kostelním náměstí v centru Nového Jičína.
„Z věže lze vidět i zachovalý hradební systém, který je normálně skryt ve dvorech domů. V jednotlivých podlažích jsou instalovány informační panely, které návštěvníkům prozradí podrobnosti z historie věže, kostela a zvonů. Věřím, že nová atraktivita zaujme místní a přiláká i další turisty,“ doplnil Ondřej Syrovátka.
Poprvé se lidé dostanou na věž v sobotu 6. září v den městských slavností, a to zdarma. Poté se už za neobvyklý zážitek bude platit: dospělý za prohlídku zaplatí 80 korun, děti od 3 do 15 let, studenti a senioři polovinu.
„Vstupenky se budou prodávat na naší recepci, případně online přes rezervační systém na webu icnj.cz. Zájemcům zajistíme komentované prohlídky, kterých se kvůli zajištění bezpečnosti bude moci zúčastnit maximálně 10 lidí najednou, včetně průvodce,“ vysvětlila vedoucí Návštěvnického centra Nový Jičín Radka Bobková.
Současná věž byla ke kostelu podle návrhu místního stavitele Ignáce Klosse přistavěna v letech 1587 až 1618. Po částečném poničení v roce 1621 v době třicetileté války se ji podařilo opravit a současnou podobu kopule dostala v roce 1854. Od té doby zůstává věž s celkovou výškou 66 metrů prakticky nezměněna, přičemž patří mezi symboly tohoto moravskoslezského města.