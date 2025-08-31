Vzhůru na věž. Nový Jičín otevřel unikátní vyhlídku, stěhovali i zvony

Josef Gabzdyl
  7:32aktualizováno  7:32
Poprvé v historii mají lidé v Novém Jičíně možnost pravidelně vyjít 126 schodů a z arkádového ochozu věže kostela Nanebevzetí Panny Marie shlédnout nejen na mimořádné Masarykovo náměstí, ale i na celé město a jeho okolí. Přípravy na zprůchodnění věže pro veřejnost však byly náročné.
Novojičínská novinka: lidé na arkádovém ochozu farního kostela Nanebevzetí...

Novojičínská novinka: lidé na arkádovém ochozu farního kostela Nanebevzetí Panny Marie (30. srpna 2025) | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Pohled z ochozu kostelní věže na Nový Jičín s mimořádným Masarykovým náměstím....
Pohled z ochozu kostelní věže na Nový Jičín s mimořádným Masarykovým náměstím....
Kvůli volnému průchodu se musely přemístit i zvony i další zařízení ve věži....
Návštěvníci vystoupají přes sedm pater po 126 schodech. (30. srpna 2025)
17 fotografií

Město si renesanční věž zapůjčilo od církve na dvacet let, na oplátku do ní pro začátek investovalo pět milionů korun. „Zároveň jsme však požádali o dotaci z evropského programu Interreg Česko – Polsko na podporu turismu v česko-polském pohraničí, která by mohla uhradit až 85 procent uznatelných nákladů,“ uvedla novojičínská mluvčí Marie Machková.

Aby lidé mohli do výšky zhruba 33 metrů vystoupat a nemuset přitom zdolávat žebříky a vyhýbat se třeba zvonům i dalším zařízením, muselo město vnitřek části sakrální památky nechat upravit.

Novojičínská novinka: lidé na arkádovém ochozu farního kostela Nanebevzetí Panny Marie (30. srpna 2025)
Pohled z ochozu kostelní věže na Nový Jičín s mimořádným Masarykovým náměstím. Pletivo je kvůli bezpečnosti návštěvníků věže nutné. (30. srpna 2025)
Pohled z ochozu kostelní věže na Nový Jičín s mimořádným Masarykovým náměstím. Pletivo je kvůli bezpečnosti návštěvníků věže nutné. (30. srpna 2025)
Kvůli volnému průchodu se musely přemístit i zvony i další zařízení ve věži. (30. srpna 2025)
17 fotografií

„Nejnáročnější bylo přesunutí velkého zvonu a úprava zvonové stolice, což je konstrukce, na které jsou zvony pověšené. Při výměně stropních hurdisek za dřevěné desky se musel vybouraný materiál složitě dopravovat dolů z věže,“ zmínila Michaela Mrklovská z odboru rozvoje a investic na novojičínské radnici.

O dvanáct metrů výše než věžička radnice

Rovněž se podařilo změnit centrální ovládání hodin a odstranit z prostoru táhla k jednotlivým ciferníkům. Nyní mají každé hodiny svůj strojek, který je pohání,“ přiblížila Michaela Mrklovská.

Mluvčí radnice Machková také uvedla, že součástí prací byla i renovace kovových a dřevěných prvků ve věži, na ochozu i v místnosti hlásného, který z tohoto místa kdysi dohlížel na dění ve městě i za jeho hradbami.

„Nově se udělaly elektrické rozvody, osvětlení a repasovala se okénka v jednotlivých podlažích i na ochozu, některé dveře a schodiště. Upravilo se zábradlí a na ochozu se instalovaly bezpečnostní sítě. Protože je věž v majetku církve, byla mezi městem a farností sepsána smlouva o výpůjčce,“ připomněla Machková.

Místostarosta Ondřej Syrovátka připomněl, že ochoz věže je o 12 metrů výše než ochoz radniční věžičky. Navíc tam se lidé dostali většinou jen jednou ročně v době městských slavností, nadto cesta na věžičku vede přes kancelář jednoho z místostarostů.

Kostělní věž stojí mezi Žerotínovou ulicí a Kostelním náměstí v centru Nového Jičína.

Kostělní věž stojí mezi Žerotínovou ulicí a Kostelním náměstí v centru Nového Jičína.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

„Z věže lze vidět i zachovalý hradební systém, který je normálně skryt ve dvorech domů. V jednotlivých podlažích jsou instalovány informační panely, které návštěvníkům prozradí podrobnosti z historie věže, kostela a zvonů. Věřím, že nová atraktivita zaujme místní a přiláká i další turisty,“ doplnil Ondřej Syrovátka.

Poprvé se lidé dostanou na věž v sobotu 6. září v den městských slavností, a to zdarma. Poté se už za neobvyklý zážitek bude platit: dospělý za prohlídku zaplatí 80 korun, děti od 3 do 15 let, studenti a senioři polovinu.

„Vstupenky se budou prodávat na naší recepci, případně online přes rezervační systém na webu icnj.cz. Zájemcům zajistíme komentované prohlídky, kterých se kvůli zajištění bezpečnosti bude moci zúčastnit maximálně 10 lidí najednou, včetně průvodce,“ vysvětlila vedoucí Návštěvnického centra Nový Jičín Radka Bobková.

Současná věž byla ke kostelu podle návrhu místního stavitele Ignáce Klosse přistavěna v letech 1587 až 1618. Po částečném poničení v roce 1621 v době třicetileté války se ji podařilo opravit a současnou podobu kopule dostala v roce 1854. Od té doby zůstává věž s celkovou výškou 66 metrů prakticky nezměněna, přičemž patří mezi symboly tohoto moravskoslezského města.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nejlepší pivnice se zahrádkou? Známe místa v centru Prahy, kde budete mít město na dlani

Kam jít v centru Prahy na zahrádku na pivo, aniž byste seděli metr od ostrůvku tramvaje? Poradíme, kde si vychutnat jedno orosené. Řada známých pivnic a hospod využívá v letní sezoně i venkovní...

Za oroseným půllitrem jen pár minut z Prahy! 11 pivovarů, co stojí za výlet

Za poznáním nových chutí, historií pivovarnictví nebo nasátím neopakovatelné atmosféry. Vydejte se prozkoumat, kde se vaří pivo. Nabízíme deset tipů na minipivovary ve Středočeském kraji, jako...

Zkratka ze Smíchova do Radlic se „vrátí“ už v roce 2027, nejprve povede pod zemí

Důležitý dopravní uzel se změní k nepoznání. Hned tři obří investice propojí individuální i veřejnou dopravu. Modernizace smíchovského nádraží přinese obří autobusový terminál, parkovací dům i...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Znáte všechny pražské minipivovary? Těchto 12 podniků stojí za návštěvu

V historických sklepích, ve zrekonstruovaných továrnách, ale i přímo v restauracích na očích hostům se v Praze rodí pivo, které se vymyká běžné produkci. Minipivovary se vracejí ke staletým tradicím...

Vrané nad Vltavou nabízí zájemcům rybaření s výhledem. Chytíte tu i unikátního mníka

Hledáte místo, kde se dá rybařit z loďky i ze břehu, kde voda skrývá trofejní candáty, kapry i překvapení v podobě mníka? Pak byste měli vědět o revíru Vltava 8 – Údolní nádrž Vrané nad Vltavou,...

Blíží se podzim. Kapraři se dočkají chvíle, na kterou celou sezonu čekali

Prázdniny končí, školní zvonky znovu svolávají děti do lavic a mnohým dospělým se krátí dovolená. Ale pro rybáře to není důvod ke smutku. Právě naopak! Zatímco davy rekreantů opouštějí břehy řek a...

31. srpna 2025  10:38

Žďár není jen Santini. Láká i na muzea, zámek či naučnou stezku kolem rybníka

Žďár nad Sázavou má většina lidí spojený s památkou UNESCO – kostelem svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře, za jehož podobou stojí architekt Jan Blažej Santini-Aichel. Dvacetitisícové město v...

31. srpna 2025  10:12,  aktualizováno  10:12

Hvězdou Masters budou v příštím roce Helloween. Začal prodej vstupenek

Obvykle oznamují kapely až v prosinci, letos však pořadatelé vizovického festivalu Masters of Rock zveřejnili skoro polovinu soupisky pro další ročník už nyní. A rovnou se vytasili s headlinerem,...

31. srpna 2025  10:12,  aktualizováno  10:12

Kabát v záři ohňů i Wanastovky s novou Lucií. Hrady CZ se loučily pod Bezdězem

Putovní festival Hrady CZ se s letošním létem rozloučil pod Bezdězem. Ze dvou pódií se fanouškům představily kapely Kabát, Divokej Bill nebo Wanastowi Vjecy s Lucií, která letos oslaví 40 let na...

31. srpna 2025  9:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Anežka Česká na Chebském hradě. Filmaři tu budou natáčet novou sérii

Do Chebu se sjedou filmaři. Vybrali si Chebský hrad, kde budou od 14. do 18. září natáčet část historické minisérie Anežka. Pro návštěvníky bude v této době památka uzavřena. Zajímavé lokace štaufské...

31. srpna 2025  9:22,  aktualizováno  9:22

Na Českobudějovicku zemřela mladá řidička. Svodidla vymrštila auto do vzduchu

Při noční nehodě u Neplachova na Českobudějovicku zemřela mladá řidička. Ve vozidle Škoda ji u mostu přes dálnici D3 nalezli v neděli ráno. Pravděpodobně jela v autě sama. Okolnosti nehody policie...

31. srpna 2025  9:22,  aktualizováno  9:22

Pondělní návrat dětí do školy budou komplikovat uzavírky na silnicích

Silničáři přes prázdniny sice opravili řadu silnic, ale řidiči musejí i nadále počítat s omezeními a uzavírkami, které budou v Plzeňském a Karlovarském kraji komplikovat pondělní návraty dětí do...

31. srpna 2025  8:42,  aktualizováno  8:42

Kolovečské muzeum řemesel připravuje rozšíření expozic nejméně o pětinu

Soukromé Muzeum techniky a řemesel v Kolovči na Domažlicku, které funguje 35 let, připravuje rozšíření expozic z 1000 metrů čtverečních minimálně o pětinu. Ve...

31. srpna 2025  6:40,  aktualizováno  6:40

Byla „spoluzávislá“. Jedinečná škola, říká spisovatelka o dekádě s gamblerem

Spisovatelka Martina Bittnerová už podruhé bilancuje své soužití s patologickým hráčem automatů. Nejdříve napsala knihu a letos se podařilo dokončit dokumentární film nazvaný Život s gamblerem. S...

31. srpna 2025  8:12,  aktualizováno  8:12

Vzhůru na věž. Nový Jičín otevřel unikátní vyhlídku, stěhovali i zvony

Poprvé v historii mají lidé v Novém Jičíně možnost pravidelně vyjít 126 schodů a z arkádového ochozu věže kostela Nanebevzetí Panny Marie shlédnout nejen na mimořádné Masarykovo náměstí, ale i na...

31. srpna 2025  7:32,  aktualizováno  7:32

Polsko se před 45 lety postavilo bolševické moci. Miliony dělníků se sdružily do hnutí Solidarita

Na sklonku sedmdesátých let postihla polskou ekonomiku jedna z pravidelně se opakujících hospodářských krizí. Citelné zdražení potravin, jež bylo jejím důsledkem, vyvolalo v červenci 1980 dělnické...

31. srpna 2025  7:16

V Olomouci bude k vidění jeden z nejvzácnějších rukopisů Graduál loucký

Vědecká knihovna v Olomouci (VKOL) vystaví v Červeném kostele mimořádně jeden z nejcennějších rukopisů – Graduál loucký. Tento vzácný kodex bude k vidění pouze týden od 8. do 14. září 2025 v...

31. srpna 2025  6:42,  aktualizováno  6:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.