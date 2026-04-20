Nový Jičín vybuduje v místní části Žilina chodník a vodovod za 38,3 milionu Kč

Město Nový Jičín vybuduje v Beskydské ulici v místní části Žilina 600 metrů chodníku a téměř 800 metrů vodovodního řadu. Bude to stát dohromady 38,3 milionu korun a velkou část nákladů pokryjí dotace. ČTK to dnes sdělila mluvčí novojičínské radnice Marie Machková.
"V březnu už dělníci v místě stavby vykáceli náletové dřeviny. Samotné stavební práce vypuknou 27. dubna," uvedla mluvčí. Budovat se bude v úseku od Pstružího potoka k hranici obce Životice u Nového Jičína a hotovo by mělo být na přelomu října a listopadu.
"Tato část obce je jednou z mála oblastí na území města a jeho místních částí, která nemá vodovod. Občané jsou odkázáni na vodu ze svých studní, které je občas nedostatek a také neodpovídá hygienickým normám," uvedl místostarosta Ondřej Syrovátka (Zelení).
V Beskydské ulici, která je hlavním průtahem obcí, také dosud není žádný chodník. Silnice je tam přitom úzká. "Z jedné strany je lemována svodidly, za kterými je strmý svah, na druhé straně má opěrnou zeď. Chůze pro pěší je tady nebezpečná," uvedla mluvčí.
Žilinští podle ní o bezpečný průchod obcí a kvalitní vodu usilovali déle než deset let. Projektová dokumentace se několikrát upravovala a žádosti o dotace aktualizovaly. "Také bylo nezbytné, aby se obě akce realizovaly současně. Trasy těchto liniových staveb jsou z větší části shodné. Jde o nejnákladnější investiční akci města v tomto roce," uvedl místostarosta Václav Dobrozemský (ODS).
Michaela Mrklovská z odboru rozvoje a investic uvedla, že jde o technicky náročnou stavbu. Nyní se staveniště zaměřuje a vytyčují se inženýrské sítě. "Chodník se musí zasadit do svahu, který budou zpevňovat dvě opěrné zdi v celkové délce 103 metry a výšce 1,7 metru. V místě příkopu se musí postavit zemní opěrné stěny v celkové délce asi 350 metrů a téměř 400 metrů dlouhé odvodnění," uvedla Mrklovská.
V úseku, kde se pracuje, byla snížena rychlost vozidel na 30 kilometrů v hodině. "Následně bude v průběhu stavby jeden pruh komunikace uzavřen a řízen semafory. Zúžení však nebude delší než 150 metrů," dodala Mrklovská.