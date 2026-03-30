Nový Jičín vytvořil pravidla pro výdejní boxy, musí mít například stejnou výšku

Všechny výdejní boxy v Novém Jičíně musí mít stejnou výšku a tvořit jeden celek. Vozidla, která do nich přivážejí zásilky, k nim musí mít takový přístup, aby to v místě nezhoršilo dopravní situaci. Určují to pravidla pro umisťování výdejních boxů ve městě, která vypracovala novojičínská radnice. ČTK to dnes sdělila mluvčí města Marie Machková.
"Výdejní boxy usnadňují doručování zásilek a jsou stále častěji součástí veřejné vybavenosti města. Dokument není namířen proti nim, jsme rádi, že nám usnadňují život, ale neměly by snižovat atraktivitu veřejného prostoru," uvedl místostarosta Ondřej Syrovátka (Zelení).
Soubor pravidel pro výdejní boxy radnice doplnila do dokumentu z roku 2022, který ve městě upravuje označování a reklamu provozoven. Pravidla vytvořila ve spolupráci s odborem rozvoje a investic, obecním živnostenským úřadem a městským architektem. "Do dokumentu jsme zapracovali i podněty veřejnosti, které vzešly z ankety k danému tématu," uvedl Syrovátka.
Nový Jičín eviduje 32 míst se schránkami na zboží. "V textu je také doporučení, aby schránky byly vyhotoveny v tlumených a matných barvách, které korespondují s okolím, a aby se boxy přednostně umisťovaly k obchodním centrům a parkovištím, nejlépe do výklenků či proluk mezi stavbami. Součástí pravidel je i zákaz celoplošných polepů a reklam třetích stran na boxech," uvedla mluvčí.
Kateřina Nehasilová z městského odboru rozvoje a investic uvedla, že všechny provozovatele už úřad se zásadami pro umisťování a vzhled boxů seznámil. "S některými jsme jednali osobně a všem jsme metodiku zaslali i v písemné podobě. Kromě nových pravidel nabízíme zájemcům i bezplatné konzultace s městským architektem," uvedla Nehasilová.
Syrovátka uvedl, že se radnice snaží veřejný prostor kultivovat, aby všechny zásahy do něj respektovaly historii Nového Jičína a podpořily jeho kvalitu. "Chceme, aby vzhled města pozitivně působil na občany i turisty a přispěl k prosperitě podnikatelů," uvedl místostarosta.