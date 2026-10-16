Nový Jičín vyzve majitele domů v centru, aby na ně dali zábrany proti holubům

Radnice Nového Jičína usiluje o snížení množství holubů, kteří v centru města znečišťují fasády, sochy i veřejná prostranství. Vyzve majitele domů v městské památkové rezervaci, aby na ně nainstalovali sítě a hroty, které zabrání ptákům v hnízdění a vyvádění mladých. ČTK to dnes sdělila mluvčí novojičínské radnice Marie Machková.
Městu nepatří téměř polovina domů v městské památkové rezervaci. Za úklid ptačího trusu platí radnice každoročně statisíce korun.
"Holubi si vybudovali hnízdiště přímo ve výklencích, na římsách a dalších architektonických prvcích historických budov," uvedla mluvčí. Instalace ochranných prvků na domy by podle ní měla být v budoucnu součástí dotačního programu na obnovu kulturních památek.
"Jednou z cest, jak situaci zlepšit, je znemožnit nasedání a hnízdění ptáků na budovách. Důležité je použití nových typů bodců a případně jejich kombinace s ochrannými sítěmi. Ideální je, pokud instalaci provádí specializovaná firma, která by měla zaručit úspěšnost opatření," uvedla Kateřina Kuželová z odboru životního prostředí.
V minulosti se město snažilo snížit počty holubů v centru pomocí plašičů, páru sokolů stěhovavých, odchytových klecí i služeb specializovaných firem. Ani jedna z aktivit se však neosvědčila. Dlažbu v podloubí a před domy pravidelně uklízejí pracovníci místních technických služeb.
"Holubí trus je jednou z největších zátěží. Běžné zametání tady zpravidla nemá význam, účinné je pouze tlakové čištění. To se dříve provádělo jednou za 14 dní, nyní je to každý týden. Vlastníci budov by sami měli mít zájem na tom, aby se zamezilo znečišťování jejich majetku i veřejných ploch," uvedl Kamil Žák z odboru správy majetku.