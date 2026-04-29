Nový Jičín zavře lávku přes Jičínku v části Žilina, je v havarijním stavu

Nový Jičín uzavře pěší lávku přes řeku Jičínku v městské části Žilina. Důvodem je její havarijní stav. Lidé budou muset chodit přes 300 metrů vzdálený most, po kterém jezdí i auta. Lávku město zbourá a příští rok chce postavit novou. ČTK to dnes sdělila mluvčí radnice Marie Machková.
Na lávce se loni propadla část vozovky a úředníci nechali díru provizorně zakrýt ocelovým plechem. "Přestože je lávka určená pouze pro pěší, bohužel se stávalo, že i přes zákaz po ní jezdily motorky nebo čtyřkolky. Z bezpečnostních důvodů jsme nuceni přemostění uzavřít a následně zdemolovat," uvedl Roman Španihel z městského oboru správy majetku.
V březnu se při opakované prohlídce mostku ukázalo, že je v havarijním stavu. "Na základě výsledků diagnostiky stavby nám autorizovaný mostní technik doporučil lávku co nejdříve uzavřít," uvedl Španihel.
Lávka spojuje Beskydskou ulici s ulicí Na Poříčí. Vede k několika rodinným domům a chatám. Radnice zvažovala, že vzhledem k blízkosti silničního mostu už novou stavět nebude. "Místní osadní výbor ale vybudování nového přemostění jednoznačně podpořil. Proto jsme zadali zpracování projektové dokumentace, která bude hotova v září letošního roku. V příštím roce navrhneme realizaci do rozpočtu města, a pokud bude schválen, bude na stejném místě postavena lávka nová," uvedl Španihel.
Nový Jičín má v majetku téměř 80 mostů, lávek a propustků. Na běžnou údržbu mostů ročně dává přibližně 1,5 milionu korun. "Investice do mostních objektů jsou ale podstatně vyšší. Vloni jsme proinvestovali 31,5 milionu korun, letos by to mělo být 28 milionů korun," uvedl starosta Stanislav Kopecký (ANO). Současná výměna mostu přes říčku Grassmanku v ulici Dolní brána podle něj bude město stát 21,5 milionu korun