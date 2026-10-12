V Ostravě zůstává ve hře několik variant koalice, jasněji by mohlo být v úterý

Autor: ČTK
  11:42aktualizováno  16:42
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Vítězné hnutí ANO dnes v Ostravě zahájilo koaliční vyjednávání. O dalším směřování povolební spolupráce by mohlo být jasněji v úterý po poledni. V úvahu stále připadá několik možných variant. Ve hře zůstává vznik dvoukoalice se Starosty pro Ostravu nebo uskupením srdcOVA tvořeném ODS, lidovci, TOP 09 a nestraníky nebo trojkoalice v různých variantách. ČTK to dnes řekl lídr ANO Richard Vereš. Ze silnějších stran v zastupitelstvu jsou mu bližším partnerem Starostové pro Ostravu.

"Koalice srdcOVA přišla s tím, že netrvá na pozici primátora a tuto pozici nám nabídli jako vítězi voleb. Zároveň nám nabídli účast na dvoukoalici, kde by ANO mělo většinu v radě, což je pro nás samozřejmě svým způsobem zajímavá nabídka, protože by to reflektovalo rozložení (sil)," řekl Vereš. Dvoukoalice by měla v pětapadesátičlenném zastupitelstvu převahu 31 hlasů, ANO získalo 18 mandátů a srdcOVA 13, což by podle Vereše ale neznamenalo úplně pohodlnou většinu.

Dvoukoalici je ale možné vytvořit i se Starosty pro Ostravu, kteří získali 12 křesel. "Debatovali s námi o možných formátech. Zároveň jsme se bavili, že by bylo asi dobré, kdyby vládla trojkoalice," podotkl Vereš.

Pokud by se ANO spojilo s některým ze silnější partnerů v zastupitelstvu, považoval by Vereš za vhodnější, aby třetí subjekt byl ze stran s menším ziskem. V úvahu by tak připadalo hnutí Ostravak se sedmi mandáty nebo Motoristé sobě s pěti zastupiteli.

"Motoristé jsou otevřeni spolupráci, jsou připraveni jít i do opozice. Na druhou stranu my bychom asi byli rádi, aby se Motoristé koalice účastnili, pokud by to tedy byla trojkoalice, ať už se srdcOVA nebo Starosty, protože tam je nějaká vazba na vládu, mají důležité resorty jako životní prostředí a pro nás i kulturu. Chceme řešit financování filharmonie a koncertní halu, kde by nám s tím stát nějakým způsobem mohl pomoci," řekl Vereš. Připomněl, že lídr Motoristů Matěj Gregor je zároveň poslancem, což vnímá jako přínos.

Podle Vereše rozhodování ovlivňuje i vazba na jednání o budoucí podobě vedení městských obvodů. Klubu zastupitelů hnutí ANO chce proto po vstupních jednáních předložit možné varianty, ať mohou rozhodnout, jakým směrem by se jednání mělo dále ubírat. ANO plánuje na úterní poledne tiskový briefing, kde by chtělo informovat o dalším směřování. Hnutí ANO je v Ostravě možné i obejít a poslat do opozice. Podle Vereše ale výsledky dnešních schůzek ukazují, že se uskupení neřídí přáním "pražských sekretariátů", ale je pro ně prioritou dobrá vzájemná spolupráce na úrovni města.

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