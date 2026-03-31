Nový koncertní sál v Ostravě se bude jmenovat VOX, což je latinsky hlas

Nový koncertní sál v Ostravě postavený podle návrhu architekta Stevena Holla se bude jmenovat VOX, latinsky hlas. Otevření se připravuje na rok 2028. Kulturní objekt vzniká rekonstrukcí Domu kultury města Ostravy (DKMO) a přístavbou, kterou navrhl právě americký architekt Holle. Novinářům to dnes řekla ekonomicko-provozní ředitelka DKMO Petra Javůrková.
"VOX, což znamená latinsky hlas, symbolizuje výrazný hlas moderního kulturního města, které má zásadní místo na světové mapě. Nové kulturní centrum má vedle nového názvu také zbrusu novou vizuální identitu, jejím autorem je české grafické studio Gradual," uvedla. Do soutěže se přihlásilo 37 studií. Samotný název VOX je pak výsledkem otevřené výzvy směřované k veřejnosti a odborníkům. Stavba vznikající rekonstrukcí původního Domu kultury města Ostravy s moderní přístavbou byla dosud veřejnosti známá právě jako Koncertní sál
Základním prvkem nového vizuálu, se kterým designéři pracují, je obdélník v mřížce. Ten se postupně zaobluje a získává tekutý charakter. "Otvory a světlíky pak odkazují na architekturu Stevena Holla a proměnlivé světlo v prostoru," uvedla spoluautorka návrhu Markéta Steinert.
VOX podle projektu vytvoří veřejný prostor pro umění, kulturu, vzdělávání a dialog. Budova světových architektonických a akustických parametrů má být otevřena v roce 2028. Novostavba, navržená americkým studiem architekta Stevena Holla ve spolupráci s pražským studiem Architecture Acts, bude propojena se zrekonstruovanou budovou Domu kultury města Ostravy. Návštěvníci se mohou těšit na nový koncertní sál s kapacitou 1300 míst, komorní sál pro 515 diváků, divadelní sál o kapacitě 490 míst, edukační centrum, nahrávací studio, restauraci i kavárny.