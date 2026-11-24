Oprava mostu přes potok Grasmanku v Novém Jičíně bude hotová později, než se předpokládalo. Firmě se nepodařilo včas zajistit a instalovat zábradlí. Stavba se také prodražila. ČTK to dnes sdělila mluvčí novojičínské radnice Marie Machková.
Most v křižovatce ulic Dolní brána a U Grasmanky je konstrukčně nejsložitějším mostem ve městě. Jeho oprava začala v únoru a měla být hotová v půlce listopadu.
"Protože se v průběhu probíhajících prací objevily nepředvídatelné komplikace, uzavřeli jsme se zhotovitelem dodatek smlouvy, na základě kterého se prodloužila doba dokončení nového mostu do 30. listopadu 2026. Už nyní však víme, že ani tento termín se zhotoviteli nepodaří dodržet," uvedla Kateřina Janečková z městského odboru rozvoje a investic.
Machková uvedla, že prvotní zpoždění způsobil starý plynovod a kanalizace, na které narazili dělníci při výkopových pracích. "O těchto sítích nevěděli ani jejich správci, tudíž nebyly zaneseny v projektové dokumentaci," uvedla mluvčí. Plynovodní potrubí se muselo odstranit, kanalizace zaslepit a zabetonovat.
"Dobu realizace stavby prodloužilo i budování pažení, což jsou zábrany proti sesuvu půdy do vodního toku. Oproti projektu se muselo pažení ukotvit ve větší délce a kvůli ochrannému pásmu kolem plynovodu se muselo i posunout," uvedla Janečková.
Vysoutěžená cena zakázky byla 21,5 milionu korun, takzvané vícepráce ji prodražily o 600.000 korun. Přidalo se k nim i zvýšení poplatku za uložení vyfrézovaného starého asfaltu na skládku - vrstva byla tlustší, než se předpokládalo.
"Musela se také dokoupit nová dlažba na chodníky, protože ta původní, která se měla opětovně použít, byla poškozená a opotřebovaná," uvedla mluvčí.
Radnice se snaží se zhotovitelem dojednat, aby nainstaloval provizorní bezpečnostní prvky a stavbou se mohlo projíždět a procházet. "Protože zhotovitel nedodržel smluvně daný termín předání a převzetí díla, my, jako objednavatel, ho budeme v souladu s uzavřenou smlouvu o dílo sankcionovat. V této chvíli neumíme říci konkrétní datum, kdy stavební firma zábradlí zajistí," uvedla místostarostka Lucie Tovaryšová (Zelení).
Most přes Grasmanku je dlouhý osm a široký 48 metrů. "Původní stavba byla ve špatném technickém stavu a už nesplňovala požadavky na bezpečný a plynulý provoz. Proto se most kompletně zdemoloval a místo něj se postavil nový," uvedla Machková.