Nový park v Opavě nabídne odpočinek i zábavu pro všechny věkové skupiny

Opava začne ještě tento měsíc budovat park v oblasti nazývané Komenda. Práce za 23 milionů korun by měly být hotové do srpna. Park podle něj nabídne možnosti odpočinku i aktivního trávení volného času pro všechny věkové skupiny, řekl dnes ČTK mluvčí města Roman Konečný.
Komenda je oblíbeným místem pro volnočasové aktivity Opavanů. Cílem města je proměnit rozlehlé území v živé, přívětivé a architektonicky sjednocené veřejné prostranství. Návrh vychází z urbanisticko-krajinářské studie a z rozsáhlého dotazníkového šetření, do něhož se zapojilo více než 500 lidí. Koncept zpracoval spolek Město přátelské k dětem.
"Oblast Komenda má obrovský potenciál pro další rozvoj. Spousta lidí se mě na tento park ptala, zda s ním budeme něco dělat. Proto jsme se rozhodli, že park zatraktivníme a nechali jsme si zpracovat studii, která se celou touto lokalitou zabývá, a to nejen z pohledu využití pro děti, ale také pro aktivní trávení volného času dalšími věkovými kategoriemi," uvedl primátor Tomáš Navrátil (ANO).
Území bude rozděleno do několika funkčních zón, klidové, odpočinkové, rodinné, sportovní a multifunkční. "Součástí nového parku budou herní prvky, například skluzavky a lanová dráha, prostor pro sáňkování a bobování, víceúčelová zpevněná plocha, vyhlídka, altán s posezením, místo pro grilování, drobné občerstvení i veřejné toalety. Celý areál zůstane volně přístupný všem návštěvníkům," uvedl Konečný. Dodal, že stávající Rákosníčkovo hřiště se přesune na nové místo poblíž mateřské školky Jateční.