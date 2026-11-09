Novým novojičínským starostou se stal Jiří Klein ze sdružení Náš Nový Jičín

Novým novojičínským starostou se dnes stal Jiří Klein ze sdružení Náš Nový Jičín, které ve městě vyhrálo volby. Hlasovalo pro něj 16 z 27 přítomných zastupitelů. První místostarostkou se stala Lucie Tovaryšová (Zelení), druhým místostarostou dosavadní radní Andrej Droščín (Piráti). Počet místostarostů se tak snížil ze tří na dva.
V koalici, která má v zastupitelstvu těsnou většinu 15 z 29 hlasů, jsou také Zelení/Piráti/TOP 09/STAN a Víc pro Nový Jičín - Sociální demokraté a nezávislí. V devítičlenné radě mají Náš Nový Jičín a Zelení/Piráti/TOP 09/STAN po čtyřech místech, Víc pro Nový Jičín jedno.
Po osmi letech se do vedení města jako radní za Víc pro Nový Jičín - Sociální demokraty a nezávislé vrátil Jaroslav Dvořák (SOCDEM), který byl v letech 2012 až 2018 novojičínským starostou za ČSSD (nynější SOCDEM). Dalšími radními jsou Monika Vindišová, Pavel Sedlář, Kryštof Novák (všichni Náš Nový Jičín), Petr Brandejs (STAN) a Ondřej Syrovátka (Zelení).
Klein byl dosud ředitelem Městské policie Opava. Novinářům řekl, že z této funkce bude hned po svém zvolení starostou uvolněn. Na pozici ředitele vypíše Opava výběrové řízení.
Prvním úkolem nového vedení města bude podle Kleina podívat se na městský rozpočet na příští rok, který připravovalo ještě bývalé vedení. "Musíme se podívat, jestli to souhlasí s našimi vizemi, které máme v programu, který jsme říkali před volbami. Pokud bude potřeba nějakých úprav, tak je uděláme. No a potom se chceme pustit do pokračování toho, co už rozjelo minulé vedení, protože ne všechny akce jsou špatné, některé jsou výborné," řekl nový starosta.
Hlavními úkoly nového vedení bude podle něj řešit to, co obyvatele města nejvíce trápí. "Víme od občanů, že by chtěli zlepšit bezpečnost ve městě. Bytová politika je trápí. Potřebujeme podpořit více spolky, podnikatele. Vylidňuje se nám náměstí a tak dále," řekl Klein.
Uvedl, že vzhledem k působení ve funkci ředitele městské policie ví, že s bezpečností je možné něco dělat. "Rád bych znovu zavedl okrskové strážníky nebo rajónové strážníky, jak to nazveme, kteří by se věnovali své práci v terénu pěšky, mluvili s lidmi a problémy, které nacházíme ve městě, řešili okamžitě. Ne z auta, ale pěšky," řekl Klein.
Nové uskupení Náš Nový Jičín získalo ve volbách devět mandátů. Druhé skončilo ANO se sedmi mandáty. Třetí koalice Zelení/Piráti/TOP 09/STAN má čtyři zastupitele, čtvrtá ODS má tři mandáty. Po dvou křeslech mají na pátém místě KDU-ČSL, šesté Stačilo! a PRO Jindřicha Rajchla a sedmé Víc pro Nový Jičín - Sociální demokraté a nezávislí.
V předchozích dvou obdobích město vedly koalice tvořené ANO, KDU-ČSL, ODS a Zelenými s Piráty, TOP 09 a STAN. Tyto subjekty získaly i letos tolik mandátů, že by jim to na nadpoloviční většinu v zastupitelstvu stačilo, a také spolu po volbách uzavřely memorandum. Pak se formace Zelení/Piráti/TOP 09/STAN memorandum vypověděla a po delších vyjednáváních vznikla nová koalice.