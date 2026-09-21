Novým uměleckým šéfem ostravského Divadla Petra Bezruče bude Adam Steinbauer

Novým uměleckým šéfem ostravského Divadla Petra Bezruče se stane režisér Adam Steinbauer. Uspěl ve výběrovém řízení, do kterého se přihlásila desítka uchazečů. Do funkce nastoupí v divadelní sezoně 2027-28, nahradí Jana Holce, který je ve funkci od roku 2019. ČTK to dnes oznámila v tiskové zprávě mluvčí divadla Marcela Bednaříková.
Uvedla, že Steinbauer do ostravského souboru přinese autorskou energii, specifickou poetiku a silnou vizi pro nadcházející divadelní sezony. "Vznikly opravdu skvělé a promyšlené koncepce a rozhodování rozhodně nebylo jednoduché. Adam Steinbauer ale nastínil budoucí směřování Divadla Petra Bezruče takovým způsobem, že panovala jednoznačná shoda. Jeho představa o další podobě divadla je výrazná a osobitá, a na spolupráci se proto opravdu moc těším," uvedl ředitel Divadla Petra Bezruče Filip Krejčí.
Jednatřicetiletý Steinbauer pocházející z Liberce je divadelní režisér, dramatik a hudebník. Vystudoval režii na JAMU v Brně, založil a vedl nezávislé Divadlo 3+kk. Jako režisér působil například ve Švandově divadle, Městských divadlech pražských, A studiu Rubín, Komorní scéně Aréna nebo Divadle Polárka. Vedle režie se věnuje také dramatické tvorbě a adaptacím literárních předloh.
"Divadlo Petra Bezruče platí dlouhodobě za prominentní českou scénu s velmi silným souborem. Navíc éra Jana Holce Bezruče vyprofilovala jako jednu ze scén, které zvládají skoro nejrychleji reagovat na proměny současného světa a přinášet vyostřenou dramaturgii. Troufám si říci, že si v tomto období divadlo vybudovalo ještě silnější pozici na divadelní mapě, než mělo v posledních letech," uvedl Steinbauer.
Divadlo podle něj pod jeho vedením čeká velký obrat poetiky. "Jednak proto, že zkrátka přemýšlím jinak než stávající umělecké vedení, a jednak také proto, že jsem přesvědčen o tom, že má mít každá éra svou nezaměnitelnou tvář. Navíc jsem zkrátka dost jiný typ režiséra. Bezruči pod mým vedením budou syrovější a možná i punkovější," uvedl Steinbauer.
Divadlo Petra Bezruče má v Ostravě zhruba osmdesátiletou tradici. Získalo mimo jiné titul Divadlo roku 2024. Na začátku nové sezony řeší následky rozsáhlé havárie vody, která v červenci poškodila herecké šatny a prostory technického týmu. Sezonu ale divadlo plánuje odehrát podle původního programu.