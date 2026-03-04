Vedení obce opakovaně požádalo tamní myslivce o odchyt těchto invazivních hlodavců pocházejících z Jižní Ameriky a obyvatele vyzvalo, aby je už nekrmili.
„Nutrie si zvykly na kontakt s člověkem a osmělily se do té míry, že chodí až do zahrad rodinných domů kolem Ondřejnice a pustoší lidem úrodu,“ řekl starosta Staré Vsi nad Ondřejnicí Ondřej Sedlář.
Dodal, že setkání s takto velkým hlodavcem, který dosahuje bez ocasu délky až sedmdesát centimetrů a váhy deset kilo, navíc budí až strach.
„Domluvili jsme se s členy našeho mysliveckého sdružení na odchytu. Možnost odstřelu jsme zavrhli,“ informoval starosta. Loni se myslivcům ve Staré Vsi podařilo ulovit jedenáct nutrií, letos zatím čtyři. „Aktuálně jsme požádali o další odchyt,“ potvrdil Sedlář.
Kdysi hojných chovů razantně ubylo
Myslivci, obvykle v noci a s termovizí, nejprve zmapují terén, pak nutrie chytají do pastí zvaných sklopce. Poté zvířata usmrtí. „Ptal jsem se v nedaleké záchranné zvířecí stanici v Bartošovicích, zda by chycené nutrie nechtěli. S odůvodněním, že jde o invazivní druh, odmítli,“ podotkl starosta.
Přemnožené nutrie říční, které škodí nejvíce tím, že svými hlubokými norami podrývají břehy, jsou problémem kolem řek napříč republikou. Odchyt i odstřel aktuálně nařídilo například vedení Olomouce. Myslivci je odchytávají také například u Dyje v Břeclavi.
V zajetí se býložravé nutrie chovají kvůli kožešině nebo masu. V Česku jde o tradici, která začala v meziválečném období.
„Moje babička, která pracovala v nemocnici v Ostravě-Zábřehu, vyprávěla, že podávali pacientům libové maso z nutrií při dietách,“ řekl Sedlář. V současné době je v republice chov nutrií spíše ojedinělá záležitost.
5. května 2025