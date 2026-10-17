O ostravské koalici se může rozhodnout už v neděli, řekl Richard Vereš z ANO

Jednání o podobě nové koalice na ostravském magistrátu pokračují i dnes večer. Zástupci hnutí ANO a Starostů pro Ostravu se v 18:00 sešli s Motoristy, od 19:00 je čeká další kolo jednání s hnutím Ostravak. V neděli by mohli rozhodnout o případném třetím koaličním partnerovi, případně oznámit, že budou spolupracovat pouze ve dvou, což jim stačí. ČTK to dnes řekl lídr ostravského ANO Richard Vereš.
V pátek zástupci dvojbloku jednali s hnutím Ostravak. S nimi se sejdou i dnes. "Od 19:00 budeme mít druhé kolo s hnutím Ostravak, které mělo po pátečním jednání za úkol projednat v mezičase některé záležitosti ve svém klubu. V neděli budou od 11:00 na magistrátu zasedat společně kluby ANO a Starostů. Ve 12:00 pak uděláme tiskovku," uvedl Vereš.
Podle něj bude záležet na výsledku dnešních jednání. "Uvidíme po dnešních jednáních, ale věřím, že bychom zítra mohli rozhodnout a oznámit, s kým dalším budeme v koalici spolupracovat, popřípadě že jen ve dvou," řekl Vereš.
ANO, které komunální volby v Ostravě vyhrálo, se již dohodlo na spolupráci se Starosty pro Ostravu. Oba subjekty zatím usilují o vytvoření trojkoalice a hledají třetího partnera. Jejich dvojblok má dohromady 30 křesel v pětapadesátičlenném zastupitelstvu.
Mezi hlavními kandidáty na třetího partnera jsou Motoristé sobě s pěti zastupiteli a hnutí Ostravak se sedmi mandáty. Zatímco ANO dříve dávalo najevo, že by mu byla blízká spolupráce s Motoristy, Starostové preferovali hnutí Ostravak.
Do úvah o budoucím uspořádání může zasáhnout také uskupení srdcOVA, které tvoří ODS, lidovci, TOP 09 a nestraníci. Jeho lídr a současný primátor Jan Dohnal v minulých dnech zpochybnil postup ANO a Starostů a uvedl, že stále existuje možnost vytvořit většinu bez ANO. Koalice srdcOVA, Starostů a Ostravaku by měla v zastupitelstvu 32 hlasů.
V uplynulém volebním období v Ostravě vládla koalice ANO, Spolu, Starostů pro Ostravu a Pirátů. Piráti se do nového zastupitelstva nedostali. ANO letos ve městě opět zvítězilo, oproti minulým volbám ale ztratilo tři mandáty. Starostové pro Ostravu si naopak polepšili o osm křesel, zatímco Ostravak jeden mandát ztratil.