O parcely pro postižené povodní má v Krnově zájem sedm rodin, v Opavě nikdo

Radnici v Krnově na Bruntálsku se přihlásilo sedm zájemců o parcely, které město nabízí lidem postiženým povodní z roku 2024. Celkem je k dispozici osm stavebních pozemků. Záměr darovat je zájemcům splňujícím podmínky už schválili zastupitelé. Sedm parcel nabízí i vedení Opavy, tamní úředníci ale zatím žádného zájemce neevidují. ČTK to dnes řekli mluvčí Krnova Dita Círová a Opavy Roman Konečný.
Od státu získal Krnov parcelu o rozloze 45.375 metrů čtverečních, okamžitě stavět lze ale jen na pozemku, který má něco málo přes 8000 metrů čtverečních. Jde o část navazující na zástavbu za domem číslo 73 ve Staré Ježnické. O pozemek mohli žádat lidé, kterým povodeň v roce 2024 zničila domov. Žadatelé nemusí mít trvalé bydliště v Krnově, mají ale povinnost splnit podmínky, které stanovil stát. Stavět musí začít nejpozději v roce 2028.
O osm nabízených parcel v Krnově projevilo zájem sedm rodin. Jedna zájemkyně ale nesplnila podmínky, o svůj dům nepřišla vinou povodní. Další rodina se o pozemek v Krnově hlásí, ale prioritně chce parcelu ve Městě Albrechticích, jejíž přidělení nyní schvaluje stát. Dalších pět zájemců je z krnovské části Kostelec a Mikulovic na Jesenicku. Ti podmínky splnili.
Opavský magistrát od státu dostal sedm stavebních pozemků. Jedná se o dva pozemky ve Vávrovicích, dva v Malých Hošticích a po jednom v Komárově, Kylešovicích a také přímo v Opavě. O ně ale zatím nikdo zájem neprojevil.
Povodně v září 2024 zasáhly zejména Moravskoslezský a Olomoucký kraj. Stát celkové škody odhadl na 68,1 miliardy korun. Z toho zhruba 25,7 miliardy korun bylo na státním majetku, 3,8 miliardy Kč na krajském majetku a 12,8 miliardy korun na obecním majetku. Další škody za 14,1 miliardy korun utrpěli podnikatelé a firmy, 10,9 miliardy korun nepodnikající fyzické osoby a 700 milionů korun nepodnikající právnické osoby.
V Krnově voda zaplavila 80 procent města a způsobila škodu v miliardách korun. V Opavě voda zaplavila okolo 7000 nemovitostí. Škody podle odhadů přesáhnou 12 miliard korun.