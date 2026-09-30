Obce na Bruntálsku hledají způsob, jak snížit škody při další velké vodě

Dva roky po ničivých povodních na Bruntálsku obce kromě obnovy poškozené infrastruktury řeší také to, jak své území připravit na další velkou vodu. Karlovice a Brantice si proto nechaly zpracovat studie protipovodňových opatření a chtějí o jejich návrzích jednat se státním podnikem Povodí Odry. Ten v Karlovicích už připravuje vlastní projekt obnovy koryta řeky Opavy a počítá s tím, že se do jeho přípravy zapojí také obec. Konečný stav bude ale také záviset na financích. Starostové obou obcí a mluvčí Povodí Odry to dnes řekli ČTK.
V Branticích podle starostky Jiřiny Heinischové (Obrat) obec část obnovy financuje ze svých peněz, které původně plánovala využít na jiné investice. Některé opravy podle ní komplikují podmínky dotací, nutnost připravit projektovou dokumentaci a získat potřebná povolení. Za dva roky se podařilo obnovit například část cest, chodníků a oplocení, kulturní dům, zámecký park nebo sportovní areál. Další práce pokračují.
"Bezprostředně po povodni zaznívaly přísliby pomoci, ale s odstupem času je její získání stále složitější a proplácení nákladů trvá příliš dlouho," uvedla Heinischová. Brantice ale podle ní nechtějí pouze obnovit to, co voda poškodila. Obec si s pomocí organizace Člověk v tísni nechala zpracovat studii protipovodňových opatření, která má být podkladem pro další stavební a pozemkové úpravy. Za důležité považuje například řešení mostů v Radimi, které podle ní při povodních představují problém. Obec chce o navrhovaných opatřeních jednat se správcem vodních toků.
Podobně postupují také Karlovice. Obec si nechala zpracovat studii obnovy území kolem řeky Opavy, která navazuje na dřívější podklady Agentury ochrany přírody a krajiny. Návrh počítá mimo jiné s přírodě bližší úpravou koryta či obnovou území kolem řeky.
Povodí Odry ale upozorňuje, že studie sama o sobě není pro správce toku závazná a že náklady navrhovaných opatření přesahují možnosti programu určeného na odstraňování povodňových škod. Zároveň už podnik připravuje konkrétní projekt. "V květnu 2026 Povodí Odry zadalo zpracování projektu. Součástí projektu je i vypracování koncepce odstraňování povodňových škod a obnovy koryta řeky Opavy v Karlovicích," uvedla mluvčí podniku Šárka Vlčková. Koncepce má být dokončena na konci října.
Podle Povodí Odry přitom mohou být do připravovaného projektu zahrnuty také prvky ze studie. Od října letošního roku do února 2027 mají probíhat výrobní výbory, na které budou zváni zástupci Karlovic. Ti se tak mají podílet na přípravě projektu úpravy řeky Opavy v obci. Vlčková dodala, že povodí o nové studii, kterou si Karlovice zadaly, nebylo předem informováno a obdrželo ji až v září. Nyní se s jejím obsahem seznamuje. Podle podniku studie především rozpracovává přírodě blízkou koncepci. Není však studií proveditelnosti. Tu podle Povodí ponechává až do fáze projektu.
Karlovice chtějí kromě dokončení obnovy zvýšit také odolnost infrastruktury, zlepšit varování obyvatel a posílit krizovou připravenost. U velkých protipovodňových staveb bude obec podle místostarosty Martina Kočího (Pro obnovu Karlovic) závislá na státu, správci toku a dostupnosti veřejných peněz. Menší opatření v krajině a na drobných tocích chce realizovat podle možností obce a po dohodě s vlastníky a správci.
Také v Karlovicích podle Kočího obyvatelé nejvíce vnímají místa, která ještě nebyla opravena. Při větších opravách musí obec nejprve zajistit projekt, financování, případná povolení a výběr dodavatele. Kapacity úřadu navíc neumožňují řešit všechny škody současně. "Z pohledu člověka, který dva roky čeká na opravu konkrétního místa, komunikace nebo poškozeného mostu, je ale pochopitelné, že takové tempo vnímá jako příliš pomalé," řekl Kočí.
Obnova po povodni se tak podle starostů postupně mění z pouhého odstraňování škod na snahu upravit obce tak, aby byly při další velké vodě odolnější. Kromě velkých protipovodňových staveb se řeší také odolnější vodovody a kanalizace, lepší krizová komunikace nebo drobná opatření v krajině.
Podle Povodí Odry ale bude část těchto změn vyžadovat další přípravu a samostatné financování. Podnik uvedl, že po odstranění povodňových škod počítá v případě zájmu obcí s možností pokračovat v obnově území a realizaci dalších opatření. Jejich příprava i financování však podle něj budou vyžadovat delší časové období. Povodí Odry nyní čerpá dotaci z programu Ministerstva zemědělství, který má skončit v roce 2030.