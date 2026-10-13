Obce na Bruntálsku žádají stát o urychlení proplácení povodňové obnovy

Dva roky po povodních ze září 2024 některé obce na Bruntálsku stále čekají na vyřízení žádostí a proplacení nákladů na obnovu. Celkem 22 měst a obcí proto ve společném dopise vyzvalo stát k urychlení administrace programu Živel 1. Požadují mimo jiné jasný přehled chybějících dokumentů, realistické termíny vyřízení žádostí a možnost získat peníze průběžně nebo předem. Uvedli to zástupci obcí ve společném dopise. ČTK o tom informovala mluvčí krnovské radnice Dita Círová.
Obce upozorňují, že opakované požadavky na doplňování dokumentů prodlužují vyřizování žádostí a komplikují plánování obnovy. U starších obecních budov a infrastruktury je podle nich někdy obtížné doložit původní stav před povodní. Starostové proto žádají, aby úřady jednotlivé žádosti důkladně zkontrolovaly a obcím najednou sdělily, jaké podklady ještě potřebují.
Na zpožděné proplácení státní pomoci upozorňuje také Ivo Dokoupil z Hnutí pro Jeseníky, který po povodních koordinoval pomoc v regionu. "Proplácení peněz z programu Živel 1 se opožďuje. Obce projekty podaly včas, stát ale požaduje další a další dokumenty," uvedl pro ČTK. Podle něj pomalu postupuje také budování protipovodňových opatření. "Ochrana proti povodni se nehýbe," řekl. Podobné problémy zmiňuje starostka Brantic Jiřina Heinischová. Pomalé získávání a proplácení části státní pomoci podle ní nutí obec financovat obnovu také z peněz původně určených na jiné investice, řekla ČTK.
Obce ve společném dopise upozorňují, že nejistota ohledně termínů proplacení může komplikovat úhradu provedených prací a dále zatěžovat jejich rozpočty. Starostové proto požadují zálohové financování, průběžné proplácení nákladů nebo jiný mechanismus, který obcím umožní obnovu financovat bez dalšího zadlužování. Zároveň odmítají, aby byly znevýhodněny obce, které zahájily naléhavé opravy v očekávání slíbené státní podpory.
Dalším požadavkem je přiměřenější přístup k uzavírání dokončených projektů. Obce chtějí, aby úřady při kontrole zohledňovaly doložitelný stav majetku před povodní a současné technické možnosti. U starších objektů podle nich nemusí být vždy možné předložit kompletní historickou dokumentaci, aniž by to zpochybnilo skutečně provedenou obnovu.
Signatáři dopisu žádají osobní jednání se zástupci vlády, ministerstva pro místní rozvoj a Centra pro regionální rozvoj. Chtějí, aby stát následně písemně uvedl, jaké kroky podnikne a v jakých termínech.
Dopis podepsali zástupci 22 obcí a měst, mezi nimi Krnova, Brantic, Zátoru, Karlovic, Široké Nivy, Dívčího Hradu, Bohušova, Holčovic, Jindřichova a Osoblahy.