Moravskoslezský kraj rozdělí obcím dalších 33 milionů korun na rozvoj cyklistické infrastruktury. Peníze budou určené na přípravu projektů, výstavbu cyklostezek i opravy těch stávajících. O krajské dotace bude možné žádat od 4. ledna příštího roku. Kraj podpoří také další oblasti cestovního ruchu, například turistická informační centra, industriální památky nebo úpravu běžeckých tras pro lyžaře. ČTK to dnes řekla mluvčí hejtmanství Nikola Birklenová.
Na zpracování projektové dokumentace mohou obce získat až milion korun, na opravy cyklistických stezek maximálně 1,5 milionu a na výstavbu nových tras až čtyři miliony korun. O podporu mohou žádat obce a jejich sdružení. "Statutární města a jejich městské části či obvody mohou získat peníze pouze na projekty, které jejich území propojí s okolními obcemi nebo dalšími oblastmi mimo hranice města," uvedla mluvčí.
Žádosti bude možné podávat průběžně do září 2028. O jejich schválení bude každé tři měsíce rozhodovat krajské zastupitelstvo.
Moravskoslezský kraj podporuje cyklistickou infrastrukturu prostřednictvím dotačních programů od roku 2018. V předchozím programu, který začal v roce 2025, přispěl obcím na projekty více než 55 miliony korun. Přibližně 80 procent této podpory směřovalo na výstavbu a opravy cyklistické infrastruktury.
Kraj zároveň letos rozdělí další miliony korun na rozvoj cestovního ruchu. Na podporu turistických informačních center vyčlenil 2,5 milionu korun a na fungování destinačních managementů turistických oblastí čtyři miliony korun. Dalších pět milionů korun je určeno na zvýšení atraktivity jednotlivých zastávek Technotrasy, která propojuje industriální a řemeslné památky v regionu. V zimním období kraj přispěje také třemi miliony korun na úpravu lyžařských běžeckých tras.