Oprava vyhořelé akademie v Českém Těšíně se komplikuje, firmy odřekly smlouvy

Martin Pjentak
  16:42aktualizováno  16:42
Ještě zřejmě více než rok potrvá, než se studenti vrátí do vyhořelé Obchodní akademie v Českém Těšíně. Obnovu budovy, kterou loni o prázdninách poničil požár střechy, totiž provázejí komplikace. Škody na objektu jsou rozsáhlejší, než se původně zdálo, kraji navíc od smlouvy odstoupili zhotovitelé oprav, což přineslo další zdržení.
Náročná likvidace požáru střech škol v Českém Těšíně na Karvinsku. (2. srpna...

Náročná likvidace požáru střech škol v Českém Těšíně na Karvinsku. (2. srpna 2024) | foto: HZS MSK

Požár, který vypukl loni v noci z 31. července na 1. srpna, poškodil zejména střechu obchodní akademie. Nakonec se ale ukázalo, že se na budově podepsal v daleko větší míře.

Bezprostředně po požáru jsme zahájili sanační práce a technické průzkumy. Zpočátku se zdálo, že oheň poničil hlavně střechu budovy, později se bohužel ukázalo, že byl také velmi vážně poškozen strop ve čtvrtém nadzemním podlaží,“ sdělil vedl náměstek hejtmana pro investice a majetek Michal Kokošek. Kraj je totiž zřizovatelem této střední školy.

Nebylo to ale jediné překvapení, které na hejtmanství čekalo. „Měli jsme v rámci výběrových řízení nasmlouvané oba zhotovitele, jednoho na opravu střechy, druhého na opravdu poškozeného stropu. Oba nakonec požádali o zrušení smlouvy, takže se celá obnova budovy bohužel protáhne,“ dodal Kokošek.

Nového zhotovitele na opravu stropu se už podle něj podařilo zajistit, zatímco firmu, která opraví poničenou střechu, začne kraj hledat v říjnu.

VIDEO: Hořící školy v Českém Těšíně natočil dron. Lidé nosí hasičům řízky

„Na opravách stropu už nový zhotovitel pracuje, hotovo by měl někdy v listopadu. Střecha se začne opravovat až po skončení výběrového řízení a po podpisu smlouvy s novým zhotovitelem. Předpokládáme, že smlouvu uzavřeme na začátku roku 2026, s pracemi se začne ihned, jakmile to dovolí počasí. Tedy až skončí zima, nejpozději na přelomu března a dubna,“ informoval krajský náměstek. Střecha by měla být opravená do září příštího roku.

Kdy se začne v budově obchodní akademie učit, není schopen kraj odhadnout. Studenti se zatím učí v náhradních prostorech na třech různých místech. „Sedm tříd je umístěno na Albrechtově střední škole, čtyři třídy působí ve Středisku volného času Amos a jedna sídlí na Gymnáziu Josefa Božka,“ přiblížila ředitelka školy Ivana Nováková. „Je to složitější z hlediska organizace výuky i kvůli přecházení žáků mezi jednotlivými budovami, ale zvládáme to.“

Náklady na opravu budovy se předpokládají ve výši více než 270 milionů korun. „Práce a činnosti související s přímým odstraněním následků požáru a zabezpečením budovy před dalším poškozením byly vyčísleny na 42 milionů korun, opravy stropu a střechy vyjdou na zhruba 29 milionů korun, nutná bude i další rekonstrukce budovy, která si vyžádá odhadem 200 milionů korun,“ uzavřel Michal Kokošek.

Kraj oznámil škodní událost Generali České pojišťovně, se kterou má uzavřenou pojistnou smlouvu. Plnění od pojišťovny bude vyčísleno na základě doložené fakturace a uznatelných výdajů přímo souvisejících s odstraněním následků škody do původního stavu, zbývající náklady bude kraj hradit z vlastního rozpočtu.

Základní škola se vrátí také až za rok

Do druhé poloviny příštího roku potrvá i oprava další poškozené budovy, sousední Základní školy Kontešinec, na kterou se požár přenesl. Zde je již dokončena rekonstrukce stropní konstrukce posledního podlaží, hotový je i nový krov a střešní plášť. Ve škole byla při této příležitosti vybudována také nová kotelna. Nyní zbývá dokončit inženýrské sítě v budově, vybudovat nové schodiště a výtah a modernizovat interiér.

„Náhradní prostory jsme našli v budově bývalé zvláštní školy v Pražské ulici, která ale kapacitně nedostačuje, takže první a třetí ročníky se učí jinde,“ přiblížil ředitel ZŠ Kontešinec Marcel Žebrok. Kdy se žáci nastěhují zpátky, netuší. „S dokončením oprav se počítalo v druhé půlce příštího roku, ale dozvěděl jsem se, že to bude zřejmě později,“ řekl ředitel.

Školu dostanou žáci v lepším stavu než před požárem. „Od dob, kdy byla škola postavena, se změnilo mnoho předpisů, takže při opravách se například musí vybudovat výtah, zlepší se akustika učeben a další věci,“ dodal Žebrok.

2. srpna 2024

