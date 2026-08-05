Oblíbený karvinský areál Lodičky se připravuje na rekonstrukci

Oblíbený karvinský areál Lodičky v parku Boženy Němcové se připravuje na rekonstrukci. Práce mají začít v říjnu a potrvají do příštího května. Náklady na kompletní přestavbu areálu budou zhruba 46,5 milionu korun. Novinářům to dnes sdělila mluvčí magistrátu Monika Danková.
"Smlouva s vítězem výběrového řízení na realizaci je již uzavřena a nyní probíhají přípravy na zahájení prací. Nejvýraznější změnou bude nový zastřešený objekt, který nabídne kvalitnější zázemí pro kulturní a společenské akce a zároveň se stane novým architektonickým prvkem areálu," řekla mluvčí.
Projekt počítá se sklady, barem a novým hygienickým zázemím. Počet toalet se rozšíří a přibude nový mobiliář. Zvětší se také dětské hřiště, které doplní nové herní prvky a ve workoutové části přibudou další posilovací stroje. V plánu je také výsadba stromů.
"Lodičky patří k místům, která mají svou jedinečnou atmosféru a ke Karviné neodmyslitelně patří. Nechceme tento charakter měnit, naopak chceme areálu dát kvalitnější zázemí a vytvořit lepší podmínky pro kulturní, společenské i komunitní akce,“ uvedl primátor Jan Wolf (nestr.).
Nový objekt má být dominantou areálu. Jeho tvar vychází z geometrie nynější stavby. "Na nové zázemí se moc těšíme. Dobře víme, že Lodičky nejsou jen místem, kam lidé přijdou na koncert. Potkávají se tady rodiny, sportovci, návštěvníci parku i ti, kteří si sem přijdou jen tak v klidu posedět. Návštěvníků každoročně přibývá, na větší akce jich přicházejí tisíce a současná podoba areálu už kapacitně ani provozně nestačí,“ řekl Lukáš Heczko, předseda Iniciativy Dokořán, která provoz areálu zajišťuje.
Ještě před zahájením prací se budou moci návštěvníci s Lodičkami symbolicky rozloučit při akci, která je připravena na 18. září. "Připomeneme si 15 let našeho působení na tomto místě a rozloučíme se s areálem v podobě, v jaké ho lidé znají dnes. Součástí večera bude oblíbená Akustika a speciální hudební host, jehož jméno zatím neprozradíme. Chceme, aby to byla oslava všeho, co jsme tady společně zažili, ale zároveň i těšení na novou kapitolu,“ doplnil Heczko. Naposledy se areál rekonstruoval v letech 2010 a 2011, modernizace tehdy stála 28 milionů korun.