Peníze vyčleněné na obnovu obcí po povodni nejsou, chybí přes 10 miliard

Žaneta Motlová
  16:32aktualizováno  16:32
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Velmi dramatická povodňová situace postihla Krnov na soutoku řek Opava a...

Velmi dramatická povodňová situace postihla Krnov na soutoku řek Opava a Opavice. (15. září 2024) | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Velmi dramatická povodňová situace postihla Krnov na soutoku řek Opava a...
Zatopené centrum města Krnova (16. září 2024)
Obec Zátor v okrese Bruntál v Moravskoslezském kraji (15. září 2024)
Letecky pohled na zaplavený Krnov. Ze svých koryt se vylily řeky Opava a...
17 fotografií
Chybějí peníze a dokud nebudou, nemůže stát další obnovu po povodni podpořit. Starostové vyplavených obcí a měst dostali odpověď premiéra Andreje Babiše na otevřený dopis, v němž žádají řešení problémů s dotačním programem Živel 1. Vyřizování dalších žádostí o dotace na obnovu obcí se zastavilo.

Samosprávy i dva roky po povodni čekají na slíbené peníze a nemají z čeho zaplatit obnovu budov či silnic. Některé se zadlužily, jiné nevědí, zda jim zůstane celá už vyplacená dotace, protože při vyúčtování čelí ubíjející administrativě, další nemohou s projekty ani začít.

V návrhu státního rozpočtu, i přes naše požadavky, nejsou žádné finance na Živel 1 alokovány.

Veronika LukášováMinisterstvo pro místní rozvoj

Zástupci státu uvádějí, že problém je hlavně v penězích - nejsou. Chystá se společné jednání a ministerstvo pro místní rozvoj sestavuje předběžný harmonogram obnovy.

„Předchozí vláda obcím pomoc naslibovala, ale peníze na ni nezajistila. Na Živel 1 vyčlenila zhruba 1,7 miliardy korun, přitom dnes je potřeba přibližně 12,7 miliardy. Žádosti podané v posledních měsících ministerstvo vyhodnotí, budeme-li schopni najít další zdroje financování,“ informoval v dopise starosty premiér Andrej Babiš.

Obnova po povodni vázne, nejsou peníze, bují papírování. Starostové volají po řešení

Z celkového počtu žádostí je podle premiéra nevyřízená ještě zhruba pětina. Svízelnou situaci potvrdila i mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Veronika Lukášová.

„Předchozí kabinet sice samosprávám pomoc po povodních nasliboval, nechal si Poslaneckou sněmovnou dodatečně uvolnit 40 miliard korun, vypsal dokonce i příslušné dotační tituly. Bohužel však 15,3 miliardy rozpustil v jiných kapitolách rozpočtu, například na obranné výdaje či podporu obnovitelných zdrojů energie,“ sdělila.

Velmi dramatická povodňová situace postihla Krnov na soutoku řek Opava a Opavice. (15. září 2024)
Velmi dramatická povodňová situace postihla Krnov na soutoku řek Opava a Opavice. (15. září 2024)
Zatopené centrum města Krnova (16. září 2024)
Obec Zátor v okrese Bruntál v Moravskoslezském kraji (15. září 2024)
17 fotografií

Po dvou letech obnovy tak peníze došly a zbytek chybí. „V návrhu státního rozpočtu, i přes naše požadavky, nejsou žádné finance na Živel 1 alokovány,“ dodala Lukášová.

Pro obce to znamená, že pokud na ministerstvu jejich žádost zatím nevyřídili, nejsou na ni nyní peníze ani pro příští rok.

Třeba Krnov čeká na platbu více než 90 milionů korun a minulí zastupitelé ještě koncem funkčního období kvůli tomu řešili navýšení úvěru. Brantice čekají na část peněz za obnovu školy a školní kuchyně, do níž ze svého obec investovala přes 30 milionů, což blokuje plánované dlouhodobé investice, jako je oprava chodníků, obnova obecních bytů či stavba kanalizace.

Bez státu rozsáhlé opravy obce nezvládnou

Práce na opravě povodní zničených veřejných prostranství či dětského hřiště v Branticích ještě ani nezačaly. „Nevíme, zda ani kolik v dotaci získáme,“ řekla starostka Brantic Jiřina Heinischová.

Nejistotu zažívají i v Nových Heřminovech. „Řešíme složitou administrativu a stále ještě i podávání žádostí,“ popsala starostka Michaela Hermanová.

Povodeň tam část obce doslova srovnala se zemí.

„Jsme malá obec a bez podpory státu nejsme schopní při tak rozsáhlých škodách, včetně demolic, majetek obnovit ani v základním rozsahu,“ vysvětlila starostka.

Oběť povodně i symbol přehrady. Nové Heřminovy se vzpamatovávají z katastrofy

V Nových Heřminovech je potřeba ještě obnovit cesty, bytový dům, volejbalový areál, kapličku či lávky přes řeku. „K už slíbené dotaci na místní komunikace jsme museli dodatečně dokládat znalecké posudky, že je skutečně poškodila povodeň. To je záležitost za další miliony. Na práce ani nemůžeme vypsat výběrové řízení, když nemáme peníze,“ nastínila Hermanová.

V Dívčím Hradu na Osoblažsku se voda mimo jiné prohnala obecním úřadem či suterény bytových domů. Peníze obec získala, prokousat se ale musí veškerými procesy.

„U jednoho projektu se právě chystáme vyúčtovávat. Uvidíme, co všechno nás čeká,“ konstatoval starosta Jan Bezděk s tím, že na další dva projekty stát obci peníze slíbil. „Jde o místní komunikaci a mostek, ty ale můžeme dělat až po obnově koryta, která trvá a protahuje se. I tady je na místě apel na vládu, je potřeba zrychlit procesy a zlepšit koordinaci.“

9. října 2024

Povodně 2024

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Premiér Babiš radnice vyzval, aby ministerstvo informovaly o termínu tendrů i uskutečnění projektů.

„Harmonogram slouží k plánování požadavků vůči ministerstvu financí a potřeb ve státním rozpočtu v budoucích letech,“ objasnila mluvčí Lukášová. Projekty se mohou uskutečnit do roku 2033.

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