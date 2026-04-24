Obora Jelenice zůstává neprůchozí, brány sice zmizely, vznikly nové bariéry

Autor: ČTK
  15:04aktualizováno  15:04
ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Obora Jelenice v údolí řeky Moravice na Opavsku zůstává pro veřejnost uzavřená. Soudy v minulosti opakovaně konstatovaly, že by měla být průchozí, naposledy stavební úřad ve Fulneku nařídil odstranění nelegálně postavených bran. Majitel pozemků, společnost Opavská lesní podnikatele Jindřicha Grossera, pod tlakem úřadů nakonec černé stavby odstranil, historické cesty ale obratem zatarasil skládkou dřeva a nově vysazenou lesní školkou. Okolnostmi opětovného uzavření se zabývá i Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP), potvrdila ČTK její mluvčí Miriam Loužecká. Firma tvrdí, že má právo vstupy regulovat.

Inspektoři na místo dorazili a zjistili, že průchod zůstává nemožný. "Můžu potvrdit, že ČIŽP se věcí zabývá a kontrolu jsme již zahájili. Více zatím nelze sdělit," řekla Loužecká. Správní náměstek Opavské lesní Tomáš Bittner uvedl, že s ohledem na pokračující řízení nebudou případ více komentovat. Řekl ale, že dříve vydaná soudní rozhodnutí se netýkala oprávnění vlastníka regulovat vstup do obory.

V minulosti soudní spory s Opavskou lesní vedli zástupci Březové či Vítkova, na jejichž katastru obora leží. Starosta Březové Jan Turovský ČTK řekl, že aktuálně žádné kroky podnikat nebudou. "Není to naší prioritou," uvedl. "Další postup je v dané chvíli předmětem zvažování různých variant řešení," dodala mluvčí Vítkova Lenka Gulašiová.

Situace se nelíbí Michalu Bergovi, který před lety organizoval petici za otevření obory. "Sleduji, jak majitel firmy nechce respektovat opakovaná soudní rozhodnutí. Soudy už několikrát řekly, že firma nerespektuje skutečnost, která byla při vzniku obory dohodnuta. A to to, že zůstane pro veřejnost přístupná," řekl. Právě toto byla podmínka úřadů, když obora vznikala. Upozornil na to, že majitel vstupy omezoval postupně, až oboru, kde provozuje komerční lovy, zcela uzavřel. "S rozhodnutím soudů není schopen se smířit. Hledá další způsoby, jak je obejít. To ukazuje, že podstatu rozhodnutí nerespektuje," uvedl Berg.

Aktuálně vstupy do obory na jedné straně blokují dřevěné klády. Podle firmy je to údajně jediná zpevněná plocha v areálu, kde mohli dřevo uložit. U jiné brány byla nedávno vysazena lesní školka. Zákaz vstupu tam společnost zdůvodňuje ochranou tohoto mladého porostu.

Spor o průchod oborou vedli zástupci Vítkova, Hradce nad Moravicí a Březové od jara 2020. Opavská lesní tehdy oboru uzavřela na základě rozhodnutí vítkovského stavebního úřadu, který to povolil. Krajský soud ale později rozhodnutí zrušil, obora má být podle něj veřejnosti přístupná. Firma pak podala proti rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě stížnost. Po celou dobu sporů nechávala prostor uzavřený.

Nejvyšší správní soud (NSS) ale její stížnost zamítl. Zájem veřejný je v tomto případě povýšen nad zájmem vlastníka. Verdikt později potvrdil i Ústavní soud. Podstatou sporu byla především otázka, zda může orgán státní správy myslivosti vydat opatření obecné povahy, kterým veřejnosti celoročně zakáže vstup do honitby. NSS dospěl k závěru, že zákon o myslivosti takové absolutní a plošné uzavření neumožňuje.

Případné omezení vstupu do honitby nebo jejích částí v konkrétně určených obdobích musí odpovídat skutečné potřebě chránit zvěř. Potřeba takového omezení se však podle soudu v řízení neprokázala. Soud poukázal na to, že obora Jelenice, kde její provozovatelé provozují komerční lovy, byla veřejnosti přístupná nejméně dvě desítky let.

Obora je na Opavsku mezi Hradcem nad Moravicí a Vítkovem. Rozkládá se na břehu řeky Moravice. V oboře žijí daňci, mufloni, jeleni či divoká prasata. Historie obory sahá do roku 1805. Ze soudního rozhodnutí plyne, že držitelem honitby je Honební společenstvo Březová Obora, firma GroCredit vlastní nemovitosti v oboře, stejně jako Opavská lesní, která je také uživatelem honitby. Všechny firmy ovládá Jindřich Grosser.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

