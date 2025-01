Obora Víno na Bruntálsku zanikne, její lesy se veřejnosti otevřou po 50 letech

11:52

V oblasti Osoblažska na Bruntálsku letos zanikne obří lesní obora Víno. Z oploceného území tak bude opět volná krajina. Dosud ji lemovaly desítky kilometrů plotu se zamčenými branami. Vstoupit nebo vjet dovnitř dosud mohli jen myslivci a jejich hosté – lovci. To se teď změní. Ploty kolem Obory Víno padnou do poloviny roku. Veřejnost se do tamních lesů podívá po padesáti letech.