Ostravská kolonie Bedřiška poté, co padl poslední objekt ze současné vlny demolicí finských domků. (8. prosince)
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Ostravská kolonie Bedřiška z výšky (12. listopadu 2025)
Autor: Archiv MF DNES
Prezident Petr Pavel prochází ostravskou kolonií Bedřiška s bojovnicí za setrvání obyvatel v lokalitě Evou Lehotskou. (19. července 2024)
Autor: Kancelář prezidenta ČR
Transparent v kolonii Bedřiška při návštěvě prezidenta Petra Pavla (19. července 2024)
Autor: Kancelář prezidenta ČR
Aktivisté v noci počmárali radnici v ostravském obvodu Mariánské Hory a Hulváky hnědou barvou jako symbol obvinění z rasismu. Vadí jim plán na zrušení místní kolonie Bedřiška. (8. srpna 2025)
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA
Protestující na jednom z bouraných domů v ostravské kolonii Bedřiška (13. listopadu 2025)
Autor: Josef Gabzdyl, iDNES.cz
Kolonie Bedřiška v Ostravě je určena k zániku, mnoha tamním lidem se to však nelíbí. (13. listopadu 2025)
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA
Policisté v ostravské kolonii Bedřiška zajistili prostor okolo domu, který před bouráním bránili aktivisté. Demolice už začala. (8. prosince 2025)
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA
Zbouraná polovina finského dvojdomku v ostravské kolonii Bedřiška. (8. prosince 2025)
Autor: Jaroslav Ožana, ČTK
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Autor: Anna Kristová, MAFRA