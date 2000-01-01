Dříve takřka nemyslitelné se stává skutečností. Po 250 letech, tedy po čtvrt tisíciletí, na konci ledna definitivně skončí na severovýchodě země těžba černého uhlí. Projděte se jeho historií zejména na Ostravsku a Karvinsku. Nelze postihnout vše, co sebou tento průmysl regionu přinášel a odnášel, i tak to bude cesta zajímavá.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Tak vypadaly na Ostravsku první doly těžící černé uhlí.
Autor: Archiv MF DNES
Franz Josef hrabě Wilczek.
Autor: Ostravské muzeum
Těžká dřina nečekala v dole ostravsko-karvinského revíru jen lidi. Pod zemí tahali vozíky s vytěženým uhlím i koně. Horník s koněm na snímku je v ostravském dole Zárubek.
Autor: Ostravské muzeum
Unikátní fotografie Dolu František v Karviné z června 1894, tedy v době obrovské katastrofy.
Autor: Státní okresní archiv Karviná
Po karvinském neštěstí se začalo o něco více myslet na bezpečnost v dolech. Jen rok poté byl patentován pneumatophor: sice jednoduchý, ale první přenosný dýchací přístroj.
Autor: Repro z knihy Memento důlních nehod v českém hornictví
Kreslíř Nových ilustrovaných listů zachytil situaci po střelbě četnictva do protestujících horníků u Dolu Trojice ve Slezské Ostravě v roce 1894. Zemřelo dvanáct havířů.
Autor: Archiv města Ostravy
Důl Anseml v Ostravě pod Landekem.
Autor: Archiv MF DNES
ZA ČASŮ ÚDERNÍKŮ. Sídlo národního podniku OKD v 50. letech.
Autor: Archiv Josefa Gabzdyla
Mezi součásti „černé Ostravy“ patřily desítky let i lanovky přepravující vozíky vytěžené uhlí. Ta nejznámější pendlovala mezi Dolem Zárubek a koksovnou Karolina.
Autor: Z publikace Barevná Ostrava
Hornictví výrazně změnilo ráz krajiny na Ostravsku a Karvinsku. samozřejmou součástí se například staly haldy vytěžené neuhelné horniny, takzvané hlušiny.
Autor: Z publikace Barevná Ostrava
Pamětníci například vzpomínají, jak horníci občas přejížděli městem tramvají. Na snímku z konce 50. let například mezi Doly Šalamoun a Jindřich.
Autor: Z publikace Ostrava barevná 1962
Zakládající listina Havířova ze 4. prosince 1955, nejmladšímu městu je tedy 61 let.
Autor: Archiv
Hornický učeň.
Autor: Z publikace Uhlí a lidé
Ještě před třiceti roky měli havíři na Ostravsku i Karvinsku práci, vysoký výdělek i velkou prestiž. Nyní však z regionu v hojném počtu odcházejí. (ilustrační snímek)
Autor: Archiv iDNES.cz
Desítky lidí se přišly rozloučit také s Oldřichem Krausem, který byl jednou z obětí.
Autor: Archiv MF DNES
Pohled na zmizelou starou Karvinou Vlevo radnice, vpravo v pozadí kostel sv. Jindřicha. (22. května 2024)
Autor: Státní okresní archiv Karviná
Demolice karvinského kostela sv. Jindřicha 12. října 1960. (22. května 2024)
Autor: Státní okresní archiv Karviná
Průvodním jevem převzatým ze Sovětského svazu se stalo hornické údernické hnutí. Na fotografii hrdina socialistické práce Milan Žabčík.
Autor: Z publikace Uhlí a lidé
Důl Paskov na Frýdecko-Místecku v dobách socialismu. V dubnu 1970 v podzemí zemřelo 26 horníků.
Autor: Zdarbuh.cz
Svatba v areálu dolu? Ani to nebyl problém.
Autor: Archiv OKD
Sametovou revoluci v roce 1989 podpořili i horníci. Například se zúčastnili demonstrací na tehdejším náměstí Lidových milicí, nyní Masarykovo náměstí, v centru Ostravy.
Autor: Archiv města Ostravy
NEJPRVE UHLÍ, PAK ÚŘEDNÍCI. Poslední ostravské uhlí havíři vyvezli v červnu 1994, poslední úředníci OKD odejdou z Ostravy v říjnu 2013.
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA
Předseda představenstva OKD Viktor Koláček.
Autor: Archiv MF DNES
Spolumajitel OKD Zdeněk Bakala sfáral v listopadu 2004 do šachty Staříč v Dole Paskov.
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA
Předseda vlády Jiří Paroubek sfáral v roce 2008 do podzemí Dolu Paskov..
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA
Obavy ze ztráty práce mají horníci z OKD už řadu let, v roce 2013 kvůli tomu protestovali v ulicích Ostravy.
Autor: Adolf Horsinka, MAFRA
Duben 2008 - pohled, který musí zarmoutit každého příznivce hornické profese. Pomocí této těžní věži už do podzemí nikdo nikdy nesjede.
Autor: a a, MF DNES
Pietní místo v areálu Dolu ČSM ve Stonavě po explozi metanu v roce 2018, při kterém zahynulo 13 horníků.
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA
Vyvezením posledního vozíku uhlí byla ukončena těžba v Dole Lazy na Karvinsku. (28. listopadu 2019)
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA
Odstřel 85 metrů vysoké betonové těžní věže bývalého Dolu Lazy v Orlové na Karvinsku. (27. července 2024)
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA
Důl ČSM ve skutečnosti. (25. září 2025)
Autor: OKD
Fajront! Horníci na Karvinsku definitivně končí. Vše okolo nich už patří jen a pouze historii. Zapomenou však nesmíme.
Autor: Boris Renner, OKD