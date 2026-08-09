Ve vojenských opravnách u Nového Jičína začali kompletovat švédské obrněnce

Pásová vozidla CV90, která vyvinula švédská společnost BAE Systems Hägglunds, mají nahradit klasické BVP-2, jež v české armádě slouží od 70. let.
Při sjednávání zakázky se česká vláda domluvila, že na minimálně čtyřiceti procentech se budou podílet české zbrojní firmy, mezi nimi i VOP CZ z Šenova, která má za úkol kompletaci vozidel, lakování a finální testování před předáním armádě.
„Každé vozidlo se skládá z více než tří tisíc komponentů a jeho kompletace trvá několik měsíců,“ informoval mluvčí VOP CZ Rostislav Rožnovský s tím, že státní podnik plánuje dokončit více než 200 vozidel, přičemž v době plného výrobního tempa by měly z Šenova vyjíždět desítky vozidel měsíčně.
Současně jsme zahájili přípravy na zajištění dlouhodobého servisu a komplexní podpory vozidel po celou dobu jejich životního cyklu.
Rostislav Rožnovský,mluvčí VOP CZ
„Hotová vozidla následně projdou náročnými zkouškami na našem zkušebním polygonu. Každé z nich musí absolvovat desítky kilometrů jízdních testů a projít důkladnou kontrolou všech systémů od elektroniky přes zbraňové systémy až po komunikační vybavení,“ popsal Rožnovský.
V rámci projektu vznikly v Šenově dvě nové výrobní linky identické s linkami využívanými ve Švédsku. Podnik také investoval přes 80 milionů korun do modernizace infrastruktury.
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„Současně jsme zahájili přípravy na zajištění dlouhodobého servisu a komplexní podpory vozidel po celou dobu jejich životního cyklu,“ dodal Rožnovský.
Stávající BVP-2 ze 70. let, které česká armáda dodnes používá, už nesplňují požadavky moderního bojiště. Moderní CV90 nabízejí prostor pro osm vojáků místo současných šesti, výrazně vyšší balistickou ochranu a integrované digitální systémy.