Poprali se s revizory, žena použila pepřák. Černé pasažéry z Ostravy čeká obvinění

  9:52aktualizováno  9:52
Až u soudu zřejmě skončí případ konfliktu v jednom z ostravských trolejbusů. V červenci tam muž se ženou odmítli revizorům předložit jízdenky a také se prokázat dokladem totožnosti. V následné potyčce žena i před svými malými dětmi dokonce použila pepřový sprej.

KRIMI

Incident se stal ve středu 23. července dopoledne v trolejbusu nedaleko zastávky Husův sad v centru Ostravy. Video pořízené některým z cestujících v trolejbusu se stalo virálním, lidé se však rozdělili na dva tábory. Jedni odsuzovali počínání dvojice černých pasažérů, další zase tvrdili, že zákrok revizorů byl nepřiměřený.

Případem se od počátku zabývá policie. A muže se ženou nyní čekají potíže. „Policisté v dané věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinů ublížení na zdraví ve stádiu pokusu a výtržnictví,“ konstatovala policejní mluvčí Eva Michalíková.

Doplnila, že v současné době čekají na výsledky odborných vyjádření znalce ohledně způsobených zranění revizorů. „Není tudíž vyloučeno, že může dojít ke změně právní kvalifikace,“ upozornila policejní mluvčí.

Není to první prohřešek

Muž z trolejbusu údajně má již několik trestních záznamů, včetně těch násilných.

Záznam nezachycuje začátek sporu, ale až okamžik, kdy se jeden z revizorů snaží zadržet muže nejspíše bez jízdenky, aby setrval do příjezdu policie. Žena se mu snaží pomoci, na což reaguje další revizor. I ti se dostanou do vzájemné potyčky.

Všemu přihlížejí malé děti, holčička se snaží matce pomoci a pláče. Pak si jeden z revizorů protírá oči s tím, že někdo, zřejmě žena, použil pepřový sprej. Závěr rvačky už opět chybí.

Incident se stal nedaleko zastávky Husův sad v centru Ostravy.

Dopravní podnik Ostrava (DPO) poté vydal prohlášení, že ho celý incident velmi mrzí a vše bude detailně analyzovat s odborníky na bezpečnost a komunikaci. „Tým přepravní kontroly bude proškolen v souladu se závěry této analýzy s cílem minimalizovat podobné situace,“ řekla mluvčí DPO Tereza Šnoblová.

Přepravní firma se jednoznačně postavila na stranu revizorů s tím, že cestující musejí předložit jízdenky, a když tak neučiní, tak doklad totožnosti.

Pokud neukážou ani ten, musejí vyčkat společně s kontrolory na příjezd policie. „Jenže cestující se snažili poškodit dveře vozidla. Následně byli revizoři napadeni pepřovým sprejem cestujících,“ podotkla mluvčí Šnoblová.

26. srpna 2025  12:22,  aktualizováno  12:22

U nejednoho letňanského domku zraje vinná réva.

vydáno 26. srpna 2025  12:21

