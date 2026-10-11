Obyvatelé Horního Benešova na Bruntálsku odmítli stavbu větrných elektráren

Obyvatelé Horního Benešova na Bruntálsku v referendu odmítli stavbu větrných elektráren v katastru města. Referendum je platné a závazné. Lidé hlasovali i o vybudování zplyňovací jednotky odpadů a také ji neschválili, v tomto případě ovšem referendum závazné není. Výsledky referenda město zveřejnilo na webu.
Výsledky referenda jsou platné, pokud se ho zúčastní alespoň 35 procent lidí zapsaných v seznamech oprávněných voličů. To hornobenešovské referendum splnilo, komise vydala obálky a lístky 754 lidem, tedy 41,75 procenta z 1806 oprávněných voličů.
Referendum je závazné, pokud pro rozhodnutí hlasuje nadpoloviční většina těch, kteří se referenda zúčastní. Zároveň to ale musí být alespoň 25 procent všech oprávněných voličů v seznamech.
V případě větrných elektráren byly v Horním Benešově obě tyto podmínky splněny. Na dotaz, zda souhlasí s výstavbou, odpovědělo negativně 507 lidí, tedy 67,2 procenta účastníků referenda a zároveň 28,1 procenta všech voličů.
U otázky, zda souhlasí s vybudováním zplyňovací jednotky odpadů v areálu skládky společnosti Smolo, hlasovalo "ne" 434 lidí. To představovalo 57,6 procenta hlasů, ale jen 24 procent ze všech zapsaných voličů. Proto v tomto případě referendum pro město závazné není.
Starosta města Pavel König (Společně PRO Horní Benešov a Luhy) tento týden řekl ČTK, že referendum související s možnou výstavbou větrníků je obecné a v současné chvíli obec s nikým nejedná. V případě zplyňovací jednotky odpadů má firma souhlasné stanovisko z procesu posuzování vlivu záměru na životní prostředí (EIA). Stavební povolení ještě nezískala. Projekt má vzniknout na soukromém pozemku.