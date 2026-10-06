Obyvatelé Kopřivnice mohou hlasovat o projektech v participativním rozpočtu

Obyvatelé Kopřivnice na Novojičínsku mohou do konce října hlasovat, který z osmi projektů k vylepšení života ve městě nebo zvelebení veřejného prostoru příští rok radnice zaplatí. Mezi návrhy je například vytvoření dřevěné relaxační pyramidy u Základní umělecké školy MIS music nebo proměna málo využívaného prostoru na sídlišti Sever v parčík. ČTK to dnes sdělila mluvčí kopřivnické radnice Lucie Macháčková.
Do participativního rozpočtu město čtvrtý rok po sobě vyčlenilo milion korun. Projekty navržené obyvateli města se v Kopřivnici nazývají Koprojekty.
"Každý Kopřivničan starší 15 let má k dispozici dva kladné a jeden záporný hlas. Oba kladné hlasy lze přidělit jednomu projektu nebo je rozdělit mezi dva návrhy, které se hlasujícímu líbí. Využít lze také jeden záporný hlas, což je ale podmíněno přidělením alespoň jednoho hlasu kladného," uvedla koordinátorka projektu Zdravé město Kopřivnice Ivana Holubová.
Mezi návrhy je vytvoření zastíněného multifunkčního přístřešku u hřiště Základní školy Emila Zátopka, instalace šachových stolků ve městě, vybudování veřejné boulderové stěny ve Smetanově ulici nebo instalace automatizovaného externího defibrilátoru v centru města. Lidé mohou hlasovat i pro vybudování přístřešku mezi asfaltovým a fotbalovým hřištěm u Kulturního domu Mniší nebo vytvoření velkoformátové malby na stěně zimního stadionu.
Město může podpořit i více menších projektů. Lidé mohou hlasovat na webu, kde jsou také krátká videa, která jednotlivé Koprojekty představují.
Participativní rozpočet zavedla Kopřivnice v roce 2019. Vzniklo díky němu například dětské hřiště na Koreji nebo byl upraven místní skatepark. Letos byla dokončena mezigenerační zahrada za Hokejkou a odpočívka u cyklostezky v Lubině. Původně mělo město na Koprojekty každoročně 500.000 korun, postupně se částka zvyšovala.