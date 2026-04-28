Obyvatelé Kopřivnice mohou opět navrhovat projekty na zvelebení města

Obyvatelé Kopřivnice na Novojičínsku mohou do konce června podávat návrhy na vylepšení života či zvelebení veřejného prostoru ve městě a jeho místních částech. Na plány, kterým se v Kopřivnici říká Koprojekty, má město v takzvaném participativním rozpočtu vyčleněný milion korun. ČTK to sdělila mluvčí kopřivnické radnice Lucie Macháčková.
Návrhy mohou podávat plnoletí s trvalým bydlištěm v Kopřivnici nebo místních částech. Každý přihlášený nápad musí podpisy podpořit minimálně deset obyvatel Kopřivnice starších 15 let.
"Přihlašovat lze akce investičního charakteru, ale také projekty zaměřené na umění ve veřejném prostoru," uvedla Macháčková.
Projekt musí být uskutečnitelný na pozemcích města a nesmí stát víc než milion. Podrobné informace jsou na webu města.
Součástí přijímání návrhů jsou konzultace. "Vnímáme je jako příležitost k diskusi o ideálním nastavení a vyladění projektu. Tyto konzultace si se mnou mohou zájemci domlouvat již nyní. Návrhy Koprojektů budeme přijímat během května a června," uvedla koordinátorka projektu Zdravé město Kopřivnice Ivana Holubová.
Formální a obsahovou správnost návrhů zkontroluje Komise Zdravého města a rozhodne, které z projektů postoupí do hlasování. "Pak už bude stačit přesvědčit o jejich pozitivech co nejvíce ostatních Kopřivničanů. Natočíme videoklipy a na podzim proběhne hlasování, v němž lidé rozhodnou o tom, který z návrhů bude město realizovat," uvedla Holubová.
Součástí rozpočtu projektu musí opět být povinná rezerva 20 procent z předpokládané ceny. Cílem je podle Holubové stanovit předpokládaný rozpočet projektu co nejpřesněji a minimalizovat případná nežádoucí překvapení.
"Na webu je k dispozici příloha s orientačními cenami, která slouží pro lepší představu, kolik určité věci reálně stojí. Lidé často čerpali z cen uváděných na internetu, ale ty zpravidla neobsahovaly další skryté náklady. Pak nebylo možné správně odhadnout, zda se projekt vejde do jednoho milionu," vysvětlila koordinátorka.
Participativní rozpočet zavedla Kopřivnice v roce 2019. "Již díky němu vzniklo dětské hřiště na Koreji, byl upraven místní skatepark, instalovány skluzavky na sídlišti Sever a nových herních prvků pro děti se dočkal i vnitroblok na ulici Kadláčkově. Letos byla dokončena mezigenerační zahrada za Hokejkou a odpočívka u cyklostezky v Lubině, za Tescem se začíná budovat psí hřiště," uvedla Macháčková.
Původně mělo město na Koprojekty každoročně 500.000 korun. Postupně se částka navyšovala, milion je v participativním rozpočtu čtvrtým rokem.