Obyvatelé Krnova vybrali v Krnovizi dětské hřiště v Sovově ulici

Obyvatelé Krnova na Bruntálsku vybrali v letošním participativním rozpočtu nazvaném Krnovize projekt dětského multifunkčního hřiště v Sovově ulici. Návrh získal v internetovém hlasování 564 hlasů, město na něj vyčlení milion korun. Hřiště by mělo vzniknout do konce příštího roku. ČTK to sdělila mluvčí krnovské radnice Dita Círová.
Do hlasování se v červnu zapojilo přibližně 700 lidí. Vybírali ze šesti projektů, které prošly hodnocením proveditelnosti. Druhé místo obsadil návrh Loučkovský plácek s 386 hlasy, třetí skončilo hřiště na pétanque v městském parku s 235 hlasy.
"Předpokládané náklady na vítězný projekt jsou jeden milion korun, tudíž bude celá částka určená na participativní rozpočet po schválení zářijovým zastupitelstvem převedena odboru investičnímu. K realizaci projektu dojde nejpozději do konce příštího roku, a to v závislosti na náročnosti příprav a kapacitách realizačních firem," uvedla pracovnice odboru rozvoje města Radka Zdráhalová.
Město letos přijalo do participativního rozpočtu 12 návrhů, z nichž polovina splnila podmínky pro zařazení do veřejného hlasování. Podle vedoucí odboru rozvoje města Moniky Vyležíkové radnice navrhne vyčlenit peníze na participativní rozpočet také pro příští rok. O pokračování projektu rozhodnou zastupitelé při schvalování rozpočtu.
Krnov využívá participativní rozpočet od roku 2017. Program, který se letos přejmenoval na Krnovizi, umožňuje obyvatelům navrhovat projekty financované z městského rozpočtu a hlasováním rozhodovat o jejich uskutečnění. Díky programu už ve městě vzniklo například workoutové hřiště, sportovně-relaxační zóna v Chomýži, psí park, mural Strážkyně nebo síť veřejných knihobudek.