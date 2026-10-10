Obyvatelé Litultovic odmítli rozšíření těžby v místním lomu

Obyvatelé Litultovic na Opavsku odmítli v referendu rozšíření těžby v kamenolomu v místní části Luhy. Vyplývá to z výsledku referenda, které se konalo souběžně s komunálními volbami. Jeho výsledky dnes obec zveřejnila na svých webových stránkách.
Městys s více než 900 obyvateli se brání záměru majitele lomu prodloužit těžbu o dalších deset let. Radnice připouští pouze vytěžení přibližně 50.000 tun ze současného nestabilního svahu. ČTK to již dříve řekl starosta Litultovic Jan Birgus (nestr.). Lidé se podle něj obávají zvýšeného provozu nákladních aut, hluku, prašnosti a kontaminace zdroje pitné vody.
Podle Dalibora Kučery, jednatele společnosti Thorssen, které lom patří, je těžba legální a obec jí nemůže zabránit. "Je svaté právo obce pořádat referendum. Lom je ale funkční, jeho činnost je povolená. Referendum nemůže nic zakázat. My se řídíme zákony a věříme, že obec bude dělat to samé," řekl dříve Kučera.
Ze 755 oprávněných voličů jich v referendu hlasovalo 430, osm hlasů bylo neplatných. Proti rozšíření těžby se vyslovilo 391 lidí, tedy většina, opačný názor mělo 31 voličů. Referendum je tedy platné a závazné.
Pro platnost místního referenda je podle zákona nutná účast nejméně 35 procent oprávněných voličů. Rozhodnutí je závazné, pokud pro něj hlasuje nadpoloviční většina účastníků a současně alespoň 25 procent všech oprávněných voličů.