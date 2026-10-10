Obyvatelé Sedlnic na Novojičínsku v referendu odmítli fotovoltaickou elektrárnu

Obyvatelé Sedlnic na Novojičínsku nechtějí, aby obec uzavřela se společností TA Infrastruktura smlouvu o spolupráci při stavbě fotovoltaické elektrárny. V místním referendu jich proti uzavření plánovací smlouvy hlasovalo více než 83,5 procenta. Výsledky referenda dnes obec zveřejnila na webu.
V referendu hlasovalo 832 lidí, tedy 58,5 procenta z 1422 oprávněných voličů. Pro smlouvu jich hlasovalo 134, proti 695. Tři lidé se hlasování zdrželi. Referendum je tedy platné a závazné.
Společnost TA Infrastruktura patří rakouské firmě Enery Development ze skupiny Enery, která provozuje obnovitelné zdroje ve střední a východní Evropě. Fotovoltaická elektrárna má vzniknout na soukromých pozemcích se zemědělskou půdou mimo souvislou obytnou zástavbu. Panely mají být na ocelových konstrukcích kotvených přímo do země, bez souvislé betonové plochy.
Firma uvedla, že návrh plánovací smlouvy počítal s jednorázovým příspěvkem obci 2,5 milionu korun při zahájení výstavby. Po uvedení elektrárny do provozu měla obec dostávat 40 korun za každou vyrobenou megawatthodinu, nejméně však 1,2 milionu korun ročně. Projekt by podle firmy měl obci za 35 let přinést více než 50 milionů korun.