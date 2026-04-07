Obyvatelé Studénky mohou hlasovat o projektech v participativním rozpočtu

Obyvatelé Studénky na Novojičínsku rozhodují o tom, který z projektů na vylepšení veřejného prostoru radnice zaplatí. Lidé poslali tři návrhy, do hlasování se dostaly projekty takzvané kuličkodráhy a psího hřiště. Město má v participativním rozpočtu připraveno 354.046 korun. Studénecká radnice to uvedla na webu.
Žádosti mohli podávat lidé, kteří ve Studénce bydlí a je jim alespoň 15 let, či právnické osoby, jež ve městě mají sídlo. Každý navržený projekt přitom muselo podpořit alespoň 20 obyvatel města.
Všechny doručené návrhy byly podle úředníků velmi kvalitní a podnětné. "Odborná pracovní skupina složená ze zastupitelů města a zaměstnanců městského úřadu následně všechny projekty podrobně projednala spolu s jejich předkladateli," uvedla radnice.
Cílem prvního projektu je vytvořit venkovní kuličkovou dráhu pro děti, která bude zábavná,originální a bezpečná. "Děti (i dospělí) mohou pouštět kuličky různými směry, sledovat jejich rychlost a cestu terénem. Je to víc než jen hra - je to zábavná lekce fyziky v praxi, která přirozeně rozvíjí jemnou motoriku a trpělivost, logické myšlení při plánování trasy, kreativitu a chuť objevovat nové cesty. Kuličkodráha není jen pro ty nejmenší. Je to místo, kde se zastaví i rodiče nebo prarodiče, aby společně s dětmi sledovali cestu kuličky do cíle," uvedli předkladatelé. Dráhu chtějí umístit u zimního stadionu.
Psí hřiště by mohlo vzniknout v Tovární ulici. "Cílem je umožnit volný pohyb psů za doprovodu jejich majitelů. Ve Studénce je spousta psů, a ne každý z majitelů má zahrádku, kde by mohl psa nechat volně pobíhat a cvičit. Oplocený pozemek by byl místem setkávání a odpočinku pejskařů. Umožnil by socializaci psů, jejich výcvik i na větší vzdálenost než vodítko," uvedli autoři projektu. Na hřišti by kromě herních prvků pro psy byly lavičky, odpadkový koš či sáčky na psí exkrementy.
Hlasovat mohou lidé on-line přímo na městském webu nebo pomocí hlasovacího lístku, který vloží do boxu v informačním centru v budově městského úřadu. Hlasovat je možné do konce dubna.