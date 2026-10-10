Obyvatelé Zátoru na Bruntálsku v referendu odmítli stavbu větrného parku na území obce. Proti tomuto záměru jich hlasovalo více než 76,5 procenta. Výsledky referenda dnes obec zveřejnila na svém webu.
Referenda se zúčastnilo 648 lidí, tedy 68,4 procenta z 948 oprávněných voličů. Z nich 496 vyslovilo souhlas s tím, aby zastupitelstvo Zátoru neposkytlo součinnost ani jinou podporu ke stavbě větrného parku a využilo všechny právně přípustné možnosti směřující k ukončení smluvních vztahů, které už obec v souvislosti s přípravou projektu uzavřela. Referendum je platné a závazné.
Proti záměru vznikla v obci petice. Starostka obce Salome Sýkorová (SNK) už dříve ČTK řekla, že pokud by referendum prošlo a větrné elektrárny se nestavěly, znamenalo by to spoustu komplikací. "Nevíme, jak se k tomu postaví ČEZ. Máme už podepsanou smlouvu o spolupráci a není jasné, zda to nebude firma brát jako zmařenou investici," uvedla starostka.
Mluvčí energetické společnosti ČEZ Vladislav Sobol ČTK řekl, že spolupráce s obcí trvala déle než tři roky. "S obcí jsme uzavřeli smlouvu o spolupráci, jsou uzavřeny potřebné smlouvy s vlastníky pozemků a zastupitelstvo obce schválilo návrh na změnu územního plánu," řekl Sobol.
Projekt počítá se sedmi velkými větrnými elektrárnami, jejichž výška má být zhruba 200 metrů. Podle Sýkorové mohl Zátor získat do obecního rozpočtu přibližně deset milionů korun ročně, tedy asi třetinu současného rozpočtu.