Ochranu Krnova před povodněmi má urychlit nová studie pro Opavici

Krnov zahájí přípravu studie, která bude podkladem pro vznik soustavy přírodě blízkých protipovodňových opatření v povodí řeky Opavice. Dokument má navrhnout způsob zadržování vody v krajině a ochranu území od pramene řeky v Heřmanovicích až po její soutok s Opavou v Krnově. Na zpracování studie přispěje částkou 2,8 milionu korun ze sbírky SOS Povodně organizace Člověk v tísni. ČTK to dnes sdělila mluvčí krnovské radnice Dita Círová.
Studie se zaměří především na zadržení vody v místě dopadu srážek, na zpomalení odtoku z krajiny a návrh přírodě blízkých retenčních, protierozních a protipovodňových opatření. Do její přípravy se mají zapojit dotčené obce, správci vodních toků i partneři z Polska, protože povodí Opavice zasahuje přes státní hranici.
"Záměr jsme předjednali s dotčenými obcemi a správci vodních toků i se zástupci polských obcí. Všichni deklarovali odbornou součinnost při přípravě studie," uvedla vedoucí odboru majetkové správy Pavla Hájková.
Náklady na zpracování studie budou známy po výběru zhotovitele. Město odhaduje, že se budou pohybovat mezi třemi a 5,5 milionu korun. Získaný příspěvek od organizace Člověk v tísni by měl pokrýt podstatnou část nákladů.
Příprava studie navazuje na memorandum uzavřené loni v lednu mezi Krnovem, státním podnikem Povodí Odry a ministerstvem zemědělství. Podle dohody město zajistí projektovou přípravu včetně potřebných povolení a majetkoprávního vypořádání, zatímco stát by měl financovat samotnou realizaci protipovodňových opatření.
„Dohodli jsme se na dělbě práce. Projekt připravíme my, realizaci zaplatí stát. Přípravu tak můžeme rozběhnout hned a nečekat, až na nás přijde řada. Ochranu lidí kolem Opavice tím můžeme výrazně urychlit,“ uvedl starosta Tomáš Hradil (Krnovští patrioti).
Krnov dlouhodobě upozorňoval na potřebu protipovodňové ochrany v povodí Opavice. Přípravu opatření urychlily loňské zářijové povodně, které výrazně zasáhly město i okolní obce.
Pokračuje také příprava dalších protipovodňových staveb v regionu. Ministerstvo životního prostředí dokončilo vydávání jednotných environmentálních stanovisek pro vodní dílo Nové Heřminovy a Ředitelství silnic a dálnic vypsalo veřejnou zakázku na přeložku silnice I/45, která je podmínkou pro výstavbu přehrady.
Povodeň v září 2024 zatopila přibližně čtyři pětiny rozlohy Krnova a způsobila škody přesahující jednu miliardu korun. Území zasáhla voda dvou řek - Opavy a Opavice, které mají v Krnově soutok. Město postupně uskutečňuje desítky projektů zaměřených na obnovu poničené infrastruktury.