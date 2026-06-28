Od pátku moravskoslezští záchranáři zaznamenali v horku 100 kolapsů

Od pátku moravskoslezští záchranáři zaznamenali za horka 100 kolapsů, další tři desítky lidí vinou veder trpěly dehydratací a závratěmi. ČTK to dnes řekl mluvčí záchranné služby Lukáš Humpl. Teploty v regionu dnes atakovaly na mnoha místech 37 stupňů Celsia.
Podle Humpla byla situace mezi jednotlivými dny vyrovnaná. Každý den evidovali záchranáři v souvislosti s vedry 30 až 40 výjezdů. Ve dnech s průměrnými teplotami přitom evidují přibližně desítku takových zásahů. Vždy ale šlo o jednotlivé případy. Záchranáři nezaznamenali zásahy na hromadných akcích, kde by ošetřovali více pacientů najednou.
Velkou část pacientů tvořili lidé starší 60 let. Při kolapsu utrpěla část lidí navíc také úraz, nejčastěji rukou, nohou nebo hlavy. Někteří byli pod vlivem alkoholu. Hlavní příčinou zdravotních potíží byla podle záchranářů dehydratace a přehřátí organismu způsobené dlouhodobým pobytem na přímém slunci. U části pacientů se na zhoršení stavu v takovém počasí často podílí alkohol nebo jiné omamné a psychotropní látky, které dehydrataci organismu dále prohlubují.
Záchranáři upozorňují na to, že dehydratace může během horkých dnů vzniknout velmi rychle. Nejvíce ohroženi jsou senioři, děti a lidé vykonávající fyzicky náročnou práci. Mezi typické příznaky patří žízeň, sucho v ústech, tmavá moč, únava, celková slabost, zrychlený tep, bolest hlavy, závratě, zmatenost nebo poruchy vědomí. Odborníci doporučují pít pravidelně během celého dne neslazené nealkoholické nápoje. Při zvýšeném pocení je vhodné doplnit také minerály.