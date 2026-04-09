Beznadějně plné. Pobytové služby pro seniory se rezervují i rok dopředu

Martin Pjentak
  6:02aktualizováno  6:02
Ostrava se snaží vyřešit nedostatek odlehčovacích služeb pro seniory, volné termíny si totiž lidé zamlouvají i rok dopředu. Obrovský zájem o tyto služby potvrdilo i nové zařízení v Porubě, které svou kapacitu vyčerpalo během čtrnácti dnů. Přestože v Moravskoslezském kraji postupně přibývají nová lůžka, současných 240 míst nedokáže pokrýt nápor žadatelů zejména v období dovolených a vánočních svátků.
foto: Profimedia.cz

Když letos v Ostravě-Porubě otevřeli novou pobytovou odlehčovací službu, setkali se okamžitě s mimořádným zájmem. Žadatelé se hlásili nejen z celé Ostravy, ale i z dalších částí kraje. I když v regionu nabídka této služby postupně přibývá, zájem o ni je větší, než současná kapacita umožňuje.

Odlehčovací služba funguje jako pomoc pro lidi, kteří se doma starají například o seniorské členy rodiny či vážně nemocné příbuzné, kteří vyžadují nepřetržitou péči.

„Zkvalitňuje život lidem, kteří se o sebe už nedokážou postarat, a zároveň pomáhá těm, kteří je opatrují. Ti si mohou odpočinout, odjet na dovolenou nebo se věnovat svým osobním záležitostem, na které jim nezbývá čas s ohledem na jejich zaneprázdněnost či psychické a fyzické vypětí. Jakmile načerpají potřebnou energii, mohou se opět na sto procent věnovat péči o své blízké,“ řekla při příležitosti otevření pobytového zařízení porubská starostka Lucie Baránková Vilamová.

Zájem o novou službu je značný, kapacita zařízení, jež čítá osm lůžek, se během dvou týdnů okamžitě zaplnila.

„Evidujeme zájemce z Poruby, z dalších částí Ostravy, ale dokonce z Opavska a Bruntálska. Hlásí se nám už lidé, kteří by o službu měli zájem v lednu příštího roku,“ uvedla Simona Malinová, ředitelka Centra sociálních služeb Poruba, pod nějž služba spadá.

„Osm lůžek v Porubě se zdá málo, ale při tom zájmu, který o tento druh služby je, je to obrovská pomoc, protože stejně velkou poptávku evidují i všechna další zařízení, která ji nabízejí. Enormní zájem je zejména v letních měsících, kdy se lidé pečující o své blízké chtějí vydat na dovolenou a toto je jediná možnost, aby se o osobu, o niž pečují, někdo postaral,“ podotkl náměstek ostravského primátora pro sociální oblast Zbyněk Pražák.

Žadatelé ze sousedních krajů

Stejné zkušenosti mají i zařízení po celém kraji. „Zájem je obrovský dlouhodobě, to asi uslyšíte u všech poskytovatelů těchto služeb,“ sdělila Alice Hynčicová, vedoucí novojičínského centra ProSenior.

Zde se hlásí nejen žadatelé z okolí, ale i ze sousedních krajů, Zlínského a Olomouckého. Funguje zde rezervační systém, kde si lze zamluvit termín i na rok dopředu.

„Naši stálí klienti vědí, jak jsme vytížení, takže si zamlouvají volné termíny s velkým předstihem, vědí, že jinak by neměli šanci,“ podotkla Hynčicová.

Podle ní se naprostá většina lidí, kteří pobytovou odlehčovací službu využili, vrací. „Pečující už vědí, že je u nás o jejich blízké dobře postaráno, klienti se už po prvním pobytu nebojí, že je k nám neodložili napořád, ale že se opět vrátí domů,“ přiblížila Hynčicová.

Když přijde vyčerpání...

Upozornila ale i na skutečnost, že značná část pečujících, kteří se o své blízké musí nepřetržitě starat, si řekne o pomoc, až když jim dojdou všechny síly a kapacity.

„Přitom si mohou požádat například jen o terénní odlehčovací službu. Nakonec se na nás obrátí, až když opravdu nemůžou, zbytečně se tak připravují o síly, které ještě budou potřebovat,“ uvedla Hynčicová.

Podle krajského úřadu bylo v regionu na začátku roku evidováno 240 lůžek pro pobytovou odlehčovací péči. „Rozložení kapacit však není rovnoměrné, dostupnost služeb je v hustě obydlených oblastech vyšší než v okrajových částech kraje či podhorských oblastech,“ sdělila Miroslava Chlebounová z tiskového odboru kraje.

Uvedla také, že pro současnou nabídku služeb je složité pokrýt rostoucí poptávku, což se projevuje zejména v exponovaných obdobích, jako jsou letní prázdniny a vánoční svátky, kdy je převis poptávky nad nabídkou nejvýraznější.

Kraj, města či organizace zabývající se sociálními službami se tak snaží kapacitu postupně zvyšovat. „Za poslední tříleté plánovací období bylo vybudováno 28 nových lůžek odlehčovací služby,“ sdělila Chlebounová.

