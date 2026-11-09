Odleťte za sluncem z Katowice Airport. V zimě čekají nové destinace

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Z letiště Katowice Airport budete moci vyměnit zimní bundu za plavky. V letovém řádu „Zima 2026/2027“ je z katovického letiště k dispozici 69 linek, z toho 38 pravidelných a 31 charterových. V pravidelné dopravě bude debutovat známá nízkonákladová letecká společnost Air Arabia, která spojí Katowice Airport se Šardžá ve Spojených arabských emirátech.

V charterové dopravě budou kralovat dálkové přímé lety letouny Dreamliner a širokotrupými Airbusy A330-300. Čekají na vás mimo jiné Thajsko, Vietnam, Kostarika, Mexiko, Venezuela a Dominikánská republika.

Daleko do světa bez přestupů Katowice Airport je lídrem mezi polskými regionálními letišti, co se týče nabídky charterových letů. Právě z tohoto letiště se dostaneme do nejvzdálenějších koutů světa. V loňském roce využilo lety provozované pro cestovní kanceláře z katovického letiště 3,7 milionu cestujících. V sezóně „Zima 2026/2027“ můžete letouny Dreamliner bez jakýchkoli přestupů doletět do Puerto Vallarta v Mexiku, do Bangkoku a na Phuket v Thajsku, na ostrov Phu Quoc a do Saigonu ve Vietnamu, do Punta Cany v Dominikánské republice a do Libérie v Kostarice. Zcela novou destinací bude město Puerto Vallarta v Mexiku. Lety budou provozovány pro cestovní kancelář Rainbow komfortním Boeingem 787-8 Dreamliner společnosti LOT.

Katowice Airport je jediným letištěm v Polsku, ze kterého se bude možné na toto místo dostat. Puerto Vallarta je město, kde se snoubí pláže a tropická příroda s horskou krajinou. Lety do této části Mexika, k zálivu Banderas mezi Tichým oceánem a zelenými svahy Sierra Madre, budou realizovány od 17. prosince. Část letů do různých koutů světa bude operována také širokotrupým Airbusem A330-300: do Puerto Plata v Dominikánské republice, do Cancúnu v Mexiku a do Porlamaru ve Venezuele. V zimě se z Katowice Airport dostaneme také na další místa, kde budou teploty příjemnější než v Polsku: do Egypta, Tuniska, na Kanárské ostrovy, do Portugalska a Gambie, a také na Srí Lanku, do Ománu, Tanzanie, Keni a na Kapverdy.

Air Arabia se připojuje k letovému řádu Katowice Airport Air Arabia je první a největší nízkonákladový dopravce na Blízkém východě a v severní Africe. Novinkou v letovém řádu „Zima 2026/2027“ budou lety provozované z Katowice Airport právě společností Air Arabia do Šardžá ve Spojených arabských emirátech. Lety budou probíhat od 17. prosince čtyřikrát týdně: ve čtvrtek, v sobotu, v pondělí a v pátek. Šardžá je nazývána „kulturním hlavním městem Spojených arabských emirátů“. Zároveň jde o velmi důležitý přestupní uzel – za atraktivní ceny a na jednu letenku se odtud dostanete mimo jiné do Indie, Thajska, Keni, na Srí Lanku nebo do Malajsie. Lety z Katowice Airport do Šardžá budou zajišťovat pohodlné Airbusy A320neo.

Wizz Air a Ryanair – novinky Tím novinky nekončí. V zimě nabídne Wizz Air spojení do Egypta. Do nejoblíbenějších letovisek: Hurghady, Marsa Alam a Šarm aš-Šajchu se s touto leteckou společností bude létat již od 26. října. Připravena je také nabídka pro fanoušky lyžování – Wizz Air i Ryanair budou létat z Katowice Airport do Turína. Půjde o sezónní linku do města, které je skvělým výchozím bodem do Alp. Dne 3. prosince pak Ryanair zahájí také lety do Neapole – místa proslulého svou kultovní kuchyní a Vesuvem.

Katowice Airport neustále roste Od ledna do druhé poloviny října bylo na Katowice Airport odbaveno již přes 6 milionů cestujících. Podle prognóz by to do konce roku mělo být zhruba 7,8 milionu osob. Pro srovnání, rok 2025 se uzavřel s výsledkem 7,3 milionu cestujících.

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Odleťte za sluncem z Katowice Airport. V zimě čekají nové destinace

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Z letiště Katowice Airport budete moci vyměnit zimní bundu za plavky. V letovém řádu „Zima 2026/2027“ je z katovického letiště k dispozici 69 linek, z toho 38 pravidelných a 31 charterových. V...

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