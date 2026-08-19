Kondomy už vůbec, nedopalky výjimečně. Odpadkové koše ukázaly změnu zvyků

Autor: žah
  13:32aktualizováno  13:32
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Třídění obsahu odpadkových košů v Třinci | foto: Smolo a. s.

Vysypat na obří síto, roztřídit, zvážit a analýzu vyhodnotit. Rozbor odpadkových košů z různých míst Třince ukázal nejen to, že více než půlku vyhozených věcí šlo ještě vytřídit, ale i změny životního stylu obyvatel města. Mění své zvyklosti při kouření i sexu.

Vzorky pocházely z různých typů lokalit – z náměstí, ulic, zastávek MHD i z odpočinkových zón. V třineckém sběrném dvoře se sešly na dvě desítky odpadkových košů.

„Chceme zjistit, co lidé do veřejných košů skutečně vyhazují, v jakém množství a jaký podíl tvoří plasty, nápojové obaly, papír, bioodpad, sklo a další materiály,“ popsala mluvčí odpadové společnosti Smolo Dorota Havlíková.

Netknutý salám, plechovky, suť. Odborníci analyzovali obsah 25 popelnic

Dodala, že analytický tým zajímalo především to, jakou část vyhozených věcí by popeláři nemuseli vozit na skládku, ale mohli je předat jako tříděný odpad k dalšímu využití. Odpadkové koše ale prozradily o Třineckých mnohem víc.

„Podle zkušeností kolegů, kteří se dlouhodobě starají o čistotu veřejných prostranství, znatelně ubylo cigaretových nedopalků,“ prozradila mimo jiné mluvčí. Zda za tím stojí změna kuřáckých návyků a přechod části lidí k elektronickým cigaretám, je otázkou.

Třídění obsahu odpadkových košů v Třinci
Třídění obsahu odpadkových košů v Třinci
Třídění obsahu odpadkových košů v Třinci
Třídění obsahu odpadkových košů v Třinci
4 fotografie

Zřejmě se však změnily i další preference tamních obyvatel. „Pracovníci údržby vzpomínají, že v odpadkových koších ve volnočasových lokalitách dříve pravidelně nacházeli také použité kondomy. Při dnešním rozboru jsme nenašli ani jeden,“ přidala další zajímavost Havlíková s tím, že si nikdo netroufá odhadnout, co za tím stojí.

Naopak v koších třineckého Lesoparku se koncentrovala zejména elektronika a baterie. „V koších jsme objevili například celou hi-fi soupravu, počítačovou klávesnici nebo části vysavače. Výraznější zastoupení zde mělo také dřevo,“ upřesnila mluvčí.

Pětinu tvořily plasty, hodně se objevovalo i sklo

Celková čísla ukázala, že více než polovinu obsahu košů by šlo třídit. „Nejvýznamnější využitelnou složku představovaly plasty, bylo jich 20,9 procent. Těsně následovalo sklo se 17,3 procenty. Překvapivě nižší zastoupení měly další běžně recyklovatelné složky – bioodpad s 6,5 procenty a papír s 5,7 procenty,“ vyhodnotila Havlíková první poznatky analýzy.

Teď zaměstnance odpadové společnosti čeká podrobnější analýza získaných dat a návrh dalšího postupu. „Akce Košovka nám má pomoci odpovědět především na otázku, zda a jak můžeme v budoucnu dostat více využitelných materiálů z pouličních košů zpět do oběhu,“ uzavřela mluvčí.

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