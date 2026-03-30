Odpadová společnost OZO Ostrava podpoří rekordní částkou ekologické projekty

Městská odpadová společnost OZO Ostrava letos rekordní částkou podpoří ekologické projekty ve městě. Do 12 projektů investuje více než dva miliony korun. Projekty podpoří z výtěžku reuse centra, kde nabízí starší funkční předměty k opětovnému použití. Loni jich tam lidé odevzdali více než 75.000. Novinářům to dnes sdělili zástupci města a společnosti OZO.
"Reuse centrum si za pět let své existence získalo velkou oblibu u občanů města Ostravy a širšího regionu. Předměty, které zde jedni odkládají jako nepotřebné, si jiní vybírají pro opětovné použití ve svých domácnostech a svou platbou na ně přispívají do veřejné sbírky na zeleň. A protože loňský rok byl rekordní co do počtu předmětů vrácených do oběhu i do výše příspěvků na veřejnou sbírku, může OZO podpořit také rekordní počet projektů," uvedla mluvčí města Gabriela Pokorná.
Do tematické výzvy se letos přihlásilo 16 žadatelů. "Všechny projekty splňovaly zadání, tedy že jejich realizátoři plánují vysazovat na veřejné plochy v Ostravě nové stromy, keře i květinové záhony, případně revitalizovat již existující zeleň. Nakonec jsme se rozhodli podpořit 12 projektů," řekl jednatel OZO Ostrava Karel Belda.
Mezi žadateli jsou hlavně městské obvody, ale i další instituce. Například městský obvod Radvanice a Bartovice dotaci 200.000 korun využije na úpravy okolí rybníka Volný, v Nové Vsi zase upraví okolí kulturního domu a ve Staré Bělé budou revitalizovat záhony před zdravotním střediskem.
Loni OZO prostřednictvím dotačního programu podpořilo devět projektů a mezi zájemce o dotaci přerozdělilo necelých 1,3 milionu korun. Reuse centrum se otevřelo v roce 2020. Vznik centra je společným projektem odpadové společnosti a města. V roce 2024 centrum výrazně poškodily zářijové povodně. Náklady na jeho obnovu byly zhruba tři miliony korun.
Centrum podle náměstka primátora Aleše Boháče (Starostové pro Ostravu) pomáhá předcházet vzniku odpadů, je díky němu možné ve městě podporovat zelené projekty a má i sociální aspekt, protože pomáhá lidem s omezenými finančními prostředky s vybavením jejich domácností.