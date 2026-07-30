Odpadová společnost OZO Ostrava získá dvě nové kogenerační jednotky

Společnost Veolia Průmyslové služby ČR bude v příštím roce instalovat v areálu městské odpadové společnosti OZO Ostrava dvě plynové kogenerační jednotky, každou o výkonu 999 kilowattů. Jejich hlavním přínosem bude výroba elektrické energie a především kombinovaná výroba elektřiny a tepla. Náklady na projekt budou zhruba 60 milionů korun. ČTK to řekl náměstek primátora Aleš Boháč (Starostové pro Ostravu). Obě společnosti dnes podepsaly smlouvu o spolupráci.
"Společnými silami jsme hledali nadčasové řešení s ohledem na nepříznivě se měnící ceny elektřiny, plynu a nafty, neboť vyšší ceny těchto komodit pak negativně ovlivňují i cenu za zpracování odpadu a logicky tak vytváří vyšší zátěž rozpočtu města, firmy a ve svém důsledku i obyvatel Ostravy," řekl Boháč. Dodal, že investici uhradí Veolia a OZO bude platit za odběr energií.
Technologie podle něj umožní odpadové společnosti vyšší stabilitu i soběstačnost a budou mít i pozitivní dopad na životní prostředí. "Využíváním kogeneračních technologií a alternativních zdrojů energie dochází k efektivnějšímu využití paliv a ke snižování emisí skleníkových plynů," uvedl Boháč.
Vyrobenou elektřinu bude odpadová společnost primárně využívat k pokrytí vlastní spotřeby, která kvůli provozu energeticky náročných technologií pro zpracování odpadu činí každoročně přes 3000 megawatthodin.
"Případné přebytky elektrické energie budou dodávány do sítě a prostředky získané jejím prodejem budou započteny s cenou odebírané energie, což společně se smluvně zajištěnou nižší nákupní cenou zvýší ekonomický benefit pro OZO," řekl jednatel společnosti OZO Ostrava Karel Belda.
Stejně důležitou součástí projektu je podle něj produkce tepla. To bude využíváno nejen pro potřeby společnosti, zejména pro vytápění objektů a ohřev teplé vody, ale bude také dodáváno do distribuční sítě Veolie. Díky investici tak získá areál OZO ve Frýdecké ulici v ideálním provozním režimu 100 procent potřebného tepla pro vytápění a ohřev vody z kogenerační výroby a také pokrytí spotřeby elektrické energie pro výrobu a provoz celého areálu.
Další projekt, který ale podle Boháče financuje už přímo odpadová společnost, je zaměřen na skládku komunálního odpadu v Hrušově, kde budou instalovány dvě kogenerační jednotky využívající skládkový plyn, každá o výkonu 200 kilowatt. Nahradí původní zařízení, které po více než 20 letech provozu nesplňovalo technické nároky. Kogenerační jednotky budou pro svůj vlastní provoz využívat energii, kterou samy vyrobí. Vyrobená elektrická energie by měla být prodávána i do sítě, protože spotřeba přímo v areálu je mnohonásobně nižší. Podle náměstka budou náklady na tento projekt asi 15 milionů korun.