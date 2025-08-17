Záchranka bude mít v Odrách novou stanici, do současné se nevejdou větší vozy

Autor: jen
  7:22aktualizováno  7:22
Do tří let by měli mít zdravotní záchranáři v Odrách na Novojičínsku novou výjezdovou stanici. Stávající základna již nevyhovuje a není možná ani její přestavba. Kraj, který bude investorem stavby, nyní začíná hledat projektanta.
Fotogalerie2

Vizualizace nové stanice Zdravotnické záchranné služby v ulici Ke Koupališti v Odrách na Novojičínsku (16. srpna 2025) | foto: ZZS MSK

V současnosti má krajská záchranná služba v Odrách stanici na sídlišti Míru. „Ta již ale nevyhovuje současným požadavkům, například garáže neumožňují parkování nových, vyšších a delších typů sanitních vozidel,“ přiblížila mluvčí oderské radnice Lucie Kaspříková.

Podle jejích slov nebyla ani možná účelná přestavba dosavadního objektu, proto kraj rozhodl o výstavbě zcela nové základny.

Stát by měla v ulici Ke Koupališti poblíž nové hasičské zbrojnice, což je lokalita, která umožňuje i rychlý výjezd na dálnici D1.

Vyplavení sanitek už hrozit nebude. Novojičínští záchranáři se přestěhují do nového

„Pozemek pro stavbu věnovalo kraji město Odry,“ uvedl náměstek pro techniku a provoz Zdravotní záchranné služby Moravskoslezského kraje Petr Hráček.

Vizualizace nové stanice Zdravotnické záchranné služby v ulici Ke Koupališti v Odrách na Novojičínsku (16. srpna 2025)

Fotogalerie

zobrazit 2 fotografie

Architektonická studie počítá s výstavbou dvoupodlažní budovy, která nabídne zázemí pro dvě výjezdové skupiny.

„Součástí základny bude garáž pro čtyři sanitní vozy, mycí box, sklady zdravotnického materiálu, pokoje pro posádky a zázemí pro přibližně 24 zaměstnanců, což znamená zajištění nepřetržitého provozu o dvou lidech na jedné sanitce,“ doplnila mluvčí.

Nová základna by měla stát téměř 36 milionů korun. Podle předpokladů bude příští rok hotová projektová dokumentace, se stavbou se počítá v letech 2027 a 2028.

Současná stanice záchranky stojí na sídlišti Míru (červená značka), nová bude v ulici Ke Koupališti vedle hasičské stanice z roku 2020.

Současná stanice záchranky stojí na sídlišti Míru (červená značka), nová bude v ulici Ke Koupališti vedle hasičské stanice z roku 2020.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte české prince a princezny?

Pojďme zpátky do dětství a do světa, kde dobro vždy vítězí nad zlem! Pamatujete si na pohádky, které jsme hltali z televizních obrazovek? Otestujte se a zjistěte, jestli si ještě vzpomenete na jména...

Metro B čeká dvakrát stopka. Víkendové výluky změní dopravu ve velké části Prahy

Tramvaje, vlaky i mimořádné linky nahradí už o tomto víkendu metro B mezi Florencí a Vysočanskou. Rekonstrukce Českomoravské zastaví soupravy na dva víkendy a změní dopravu v širokém okolí. Cestující...

GALERIE: Velká voda zaplavila internet. Připlul s ní i povodňový humor

Povodně v roce 2002 odstartovaly vlnu solidarity. Ty současné zatím zaplavily především sociální sítě. Vtipálci na internetu využili nastalé situace a z velké vody si tropí žerty.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Jako první Češka bude reprezentovat na světové soutěži krásy pro trans ženy. Aby byla konkurenceschopná, musela shodit patnáct kilo

Česká republika bude letos vůbec poprvé zastoupena na světové soutěži krásy transgender žen v Thajsku – Miss International Queen. Stane se tak díky modelce Martině Sobkové, která se narodila jako...

V Praze žije kolem 350 tisíc cizinců. Tvoří přibližně čtvrtinu populace české metropole

Česká republika má necelých 11 milionů obyvatel. Cizinci tvoří asi osm procent. Nejpočetnější skupinou jsou Ukrajinci. Nejvíc lidí s cizím pasem nebo dvojím občanstvím najdete v Praze.

Nejlepší půlrok v historii. Počty turistů na jihu Čech lámou rekordy

Ve druhém čtvrtletí roku se na jihu Čech ubytovalo téměř půl milionu hostů. Meziroční nárůst je více než osm procent. Stoupaly také údaje o návštěvnosti regionu cizinci. Zájem je hlavně ze sousedních...

17. srpna 2025  9:22,  aktualizováno  9:22

Náhrdelník ze psích zubů a mušlí. Mohyla ukrývala hrob významné pravěké ženy

Archeologové ze Západočeské univerzity v Plzni objevili pod horou Říp hrob významné ženy z období pravěku. Že měla výjimečné společenské postavení, dokazují artefakty, které u ní vědci našli....

17. srpna 2025  8:52,  aktualizováno  8:52

Bike park v Mladých Bukách přidal dva traily, cílí na zdatnější jezdce

V zimě svahy Pekelského vrchu sjíždějí lyžaři, v létě se kopec stává čím dál populárnější adresou pro horské cyklisty. Dvě základní trasy bike park v Mladých Bukách na Trutnovsku otevřel loni, letos...

17. srpna 2025  8:32,  aktualizováno  8:32

Chcete kanalizaci? Zaplaťte 100 tisíc. Senioři na Českolipsku na to však nemají

Lidé na Starých Ladech v České Lípě musejí přispět sto tisíc korun na vybudování kanalizace. Jinak hrozí, že se celý projekt zastaví. Pro některé místní je však částka příliš vysoká. Jestli ji...

17. srpna 2025  8:32,  aktualizováno  8:32

Nechci z Terezína jen symbol minulosti, ale tolik nás toho brzdí, říká starosta

Do Terezína na Litoměřicku tečou po letech devastace první miliony na záchranu cenných staveb. Dobrá zpráva. Ale Terezín, město s výjimečnou historií a pevnostní architekturou, chce být víc než...

17. srpna 2025  8:32,  aktualizováno  8:32

Záchranka bude mít v Odrách novou stanici, do současné se nevejdou větší vozy

Do tří let by měli mít zdravotní záchranáři v Odrách na Novojičínsku novou výjezdovou stanici. Stávající základna již nevyhovuje a není možná ani její přestavba. Kraj, který bude investorem stavby,...

17. srpna 2025  7:22,  aktualizováno  7:22

Ochrana před překotnou výstavbou. Prvorepubliková vilová kolonie Cibulky má šanci stát se památkou

Ministerstvo kultury navrhuje prohlásit vilovou kolonii Cibulky v Košířích z poloviny dvacátých let minulého století za památkovou zónu. S tím souhlasí i vedení Prahy 5, které zároveň žádá, aby...

17. srpna 2025  6:56

Bagry a výkopy žábě nevadí. Mezi pavilony nemocnice žije ohrožená ropucha zelená

Přestože je Fakultní nemocnice Olomouc již pár měsíců místem čilého stavebního ruchu, svůj prostor si tam vydobyla i příroda. A odborníky opět překvapila. Mezi nemocničními pavilony totiž přežívá a...

17. srpna 2025  6:32,  aktualizováno  6:32

Požár v Ostravě si vyžádal tři zraněné, 20 lidí muselo opustit domov

Tři lidé se zranili dnes večer při požáru bytu v domě v Ostravě-Přívoze. Do bezpečí je vyvedli v dýchacích maskách hasiči. Dalších 17 lidí opustilo své domovy...

16. srpna 2025  22:48,  aktualizováno  22:48

Část programu mezinárodního festivalu Flašinet žije! jsem zachytila na Kampě.

vydáno 16. srpna 2025  22:03

V Duchcově vzplanula střecha domu, hasiči evakuovali lidi po žebříku

Požár střechy třípatrového bytového domu v Duchcově na Teplicku se už nešíří. Hasiči evakuovali 11 lidí, část z okolních domů, a dva zachránili pomocí žebříku ze střechy sousední budovy. Na místě...

16. srpna 2025  21:52,  aktualizováno  22:02

Muž v Kněžmostě se dnes při práci popálil o horký plast na 40 procentech těla

V jedné z firem v Kněžmostě na Mladoboleslavsku dnes utrpěl muž při práci popáleniny na 40 procentech těla. Popálil se kusem horkého plastu. Záchranáři ho...

16. srpna 2025  17:02,  aktualizováno  17:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.