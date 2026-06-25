ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a nestraníci v Ostravě kandidují pod značkou srdcOVA

Občanští demokraté, lidovci, TOP 09 a nestraníci budou v komunálních volbách v Ostravě kandidovat pod značkou srdcOVA. Zástupci koalice to dnes uvedli při příležitosti zahájení kampaně a představení její vizuální identity. Podle lídra kandidátní listiny na půdorysu koalice Spolu a současného primátora Jana Dohnala (ODS) nejde o snahu zbavit se značky Spolu, pod níž spolupráce těchto stran v minulosti fungovala. Komunální volby se uskuteční 9. a 10. října.
"Jsem člověk, který si pořád myslí, že integrace těch tří politických stran (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) by měla pokračovat a být prohlubována. Samozřejmě po (sněmovních) volbách minimálně na celostátní úrovni se ty politické strany vydávají každá svojí vlastní cestou a snaží se najít nějakou identitu samy pro sebe. Přesto všechno si myslím, že by ta integrace pokračovat měla. Tím, že jsme od toho v Praze upustili, tak ta značka (Spolu) de facto přestává existovat," řekl Dohnal.
Podle něj nejde o to, že by strany ve městě nechtěly být spojovány s názvem Spolu, ale spíše novou značkou chtějí ukázat, že politiku v Ostravě plánují dělat jinak. "Nechceme přispívat k tomu rozdělování společnosti, být konfrontační. Chceme nabízet vizi a dělat to trochu jinak," uvedl primátor.
Zopakoval, že prioritou pro příští volební období bude posílení metropolitní role Ostravy a větší propojení krajské metropole s polskými Katovicemi. "Chceme Ostravu posunout na českou špičku, je tady strašná spousta schopných lidí a máme obrovský růstový potenciál. Město prošlo progresem, o kterém málo mluvíme. Chceme přinést spojení s polským regionem a vytvořit metropolitní oblast," řekl Dohnal.
Dodal, že Katovice mají obdobné problémy a větší propojení obou měst dává smysl i jeho katovickému protějšku Marcinu Krupovi. Podle Dohnala je příležitostí k vytvoření aglomerace výstavba vysokorychlostní trati (VRT) Slezsko směrem na Polsko. Obě města se chtějí společně i prezentovat a například navzájem propagovat také velké sportovní či kulturní akce.
Před čtyřmi lety vyhrálo volby v Ostravě hnutí ANO, které získalo 21 mandátů v 55členném zastupitelstvu. Druhá Koalice Spolu dostala devět mandátů, třetí Ostravak získal osm. Čtvrtá SPD má sedm mandátů, čtyři zastupitele mají Starostové pro Ostravu a po třech mandátech Piráti a Ostravská levice.