Odvolaný primátor Frýdku-Místku považuje vítězství ve volbách za zadostiučinění

Jednoznačné vítězství v komunálních volbách ve Frýdku-Místku považuje lídr uskupení Naše Město F-M a v červnu odvolaný primátor Petr Korč za zadostiučinění. Koalici plánuje vytvořit s jedním z dosavadních koaličních partnerů, největší město okresu chce vést s uskupením Společně pro Frýdek-Místek, kde jsou zástupci lidovců, ODS, TOP 09 a STAN a vede ho současný náměstek Marcel Sikora.
Koaliční uspořádání se ve městě v uplynulém volebním období několikrát měnilo, Korč byl primátorem až do 10. června, kdy ho z funkce na návrh opozice odvolali zastupitelé. Opozice návrh zdůvodnila tím, že Korč výkon funkce omezil na sebeprezentaci a propagaci. Návrh na odvolání primátora bez personální náhrady byl ale schválen i díky podpoře koaličních partnerů z hnutí ANO. Korč tehdy důvody odvolání odmítl a tvrdil, že skončil, protože se ANO nelíbilo, že se chce ucházet o post senátora.
"Pro mě je ta situace obrovským zadostiučiněním. Chci poděkovat všem voličům, protože díky nim, jejich účasti a tomu, jak rozhodli, se ukázalo, že i tak velké město jako je Frýdek-Místek, mohou řídit regionální hnutí s osobnostmi a mohou převzít odpovědnost za budoucnost regionu," uvedl Korč.
Dodal, že výrazně lepší výsledek dává hnutí šanci vytvořit ve městě stabilní koalici. Dohodnout se chce právě s uskupením Společně pro Frýdek-Místek. "Budeme mít jednoznačnou většinu a Frýdek-Místek má po mnoha letech, kdy se tady pořád měnily koalice, konečně šanci na čtyři roky smysluplného rozvoje," řekl Korč.
Podle něj s uskupením Společně pro Frýdek-Místek bude nyní spíše jednat o věcných záležitostech. "Budeme se bavit o konkrétní náplni gescí. Co bude mít prioritu. Myslím, že budeme otevřeni, tedy ne k tomu, abychom rozšiřovali koalici, ale budeme chtít jednat i s některými dalšími subjekty v zastupitelstvu o tom, které naše zásadní body by chtěli podpořit. Pro mě byl vždycky zásadní program," řekl Korč.
Voliči podle Sikory ocenili předchozí práci ve vedení města. "Máme na co navazovat a mám naději, že tato koalice konečně vydrží celé čtyři roky, protože skutečně od roku 2014 Frýdek-Místek stabilní koalici neměl. S Naším Městem máme obdobné vnímání chodu města a chceme společnými silami toto město dál posouvat," řekl Sikora.
Před koncem volebního období ve městě byla koalice uskupení Naše město F-M, Spolu a části zastupitelů za hnutí ANO, které tak nyní skončí zřejmě v opozici. Vyjádření lídryně hnutí ANO Lucie Káňové se ČTK nepodařilo získat.