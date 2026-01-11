Drahá těžba, levné uhlí. Polská „OKD“ má velké problémy, firmě hrozí bankrot

Darek Štalmach
  17:22
Do velice složité situace se dostala největší polská těžební společnost Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW), čelící hrozbě insolvence. Firmu z města v podstatě sousedícího s Karvinou a zaměstnávající zhruba 30 tisíc lidí čekají tvrdé škrty a restrukturalizace.

Polská těžební společnost JSW zaměstnávající desítky tisíc lidí má vážné ekonomické problémy. (9. ledna 2026) | foto: JSW SA

Skupina JSW jen za první tři čtvrtletí loňského roku vykázala čistou ztrátu téměř 2,9 miliardy zlotých (cca 16,7 miliardy Kč), v minusu skončilo i provozní hospodaření.

„Čelíme komplexnímu a hlubokému procesu restrukturalizace, který zahrnuje jak nápravná opatření, tak organizační změny,“ komentoval už dříve situaci v podniku generální ředitel JSW Bogusław Oleksy. „Rozsah výzev, kterým v poslední době čelíme, je bezprecedentní.“

V prvních devíti měsících roku 2025 zaměstnanci JSW vytěžili 9,52 milionu tun uhlí a vyrobili 2,30 milionu tun koksu.

Pro srovnání: pracovníci společnosti OKD za prvních deset měsíců loňského roku vytěžili 985 tisíc tun uhlí, přičemž roční plán počítal s 1,14 milionu tun. Letos do únorového ukončení těžby firma plánuje vytěžit přibližně 40 tisíc tun uhlí.

Soumrak černého uhlí. Do posledního dolu v Česku nahlédněte těsně před uzavřením

Jedním z hlavních problémů, na které upozorňuje vedení JSW, jsou rostoucí náklady spojené s těžbou.

„Postupujeme do stále větších hloubek, což znamená rostoucí náklady a stále složitější podmínky,“ řekl Oleksy v rozhovoru pro portál wnp.pl. Zároveň dodal, že firma se musí přizpůsobit tržní realitě. „Musíme se přizpůsobit trhu. Jinak zanikneme.“

Podobně popisuje důvody problémů i místopředseda představenstva OKD Jan Solich. „Hlubinná těžba uhlí je dlouhodobě velmi cyklické odvětví. Střídají se v něm období vysokých cen a zisků s fázemi hlubokých propadů, kdy tržní ceny nestačí pokrýt rostoucí výrobní náklady,“ uvedl Solich.

Zároveň upozorňuje, že situace, které dnes čelí JSW, není v širším evropském kontextu nijak výjimečná. „Insolvenční či restrukturalizační proces nemusí automaticky znamenat konec firmy, ale může představovat ozdravný mechanismus, který jí umožní pokračovat za nových podmínek. Klíčové je, zda má společnost realistický plán a jasnou vizi,“ doplnil Jan Solich.

Odbory: Tři roky snižování příjmů? To ne

V Polsku je případná státní pomoc JSW podmíněna dohodou s odbory, které však s navrhovanými úsporami zásadně nesouhlasí. Vedení JSW odboráře před několika dny dokonce veřejně vyzvalo, aby byli v ústupcích vstřícnější a pomohli těžbu zachránit.

Odborářům vadí hlavně fakt, že navrhovaný konsolidační plán podle nich znamená přenesení většiny nákladů na zaměstnance.

„Celkově jde o tři roky snižování příjmů, tři roky omezování benefitů a tři roky oslabování ochrany zaměstnanců. A to bez garance návratu, bez úroků a bez pevných závazků vůči zaměstnancům,“ uvedli odboráři na svých sociálních sítích.

V ohrožení i špičkový volejbal

„Ještě před dvěma lety měla JSW k dispozici více než devět miliard zlotých v hotovosti. Dnes se místo analýzy, kam tyto prostředky zmizely a kdo za to nese odpovědnost, stalo jediným ‚řešením‘ vedení sáhnutí do kapes horníků,“ pokračují odbory v kritice.

Vedení podle nich navrhuje mimo jiné zrušení čtrnáctého platu, výrazné omezení dalších odměn, zrušení uhelného deputátu, omezení příplatků souvisejících s bezpečností práce nebo zrušení příplatků k nemocenské či za práci přes čas nad zákonem danou výši.

A „obětí“ může být více. JSW je mimo jiné sponzorem místního volejbalového klubu, který patří mezi evropskou elitu a v hledišti bývají častými hosty i čeští fanoušci.

Jastrzębska Spółka Węglowa sídlí kousek od českých hranic.

Jastrzębska Spółka Węglowa sídlí kousek od českých hranic.

Skutečné norimberské procesy probíhaly v Justičním paláci v německém Norimberku. Kvůli těm filmovým američtí filmaři vytvořili kopii těchto prostor, a to téměř jedna ku jedné. Vyrazíte na...

