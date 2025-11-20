„Šachta mi bude chybět.“ Horníci u Karviné těží poslední uhlí, sfárali jsme s nimi

Darek Štalmach
  17:22aktualizováno  17:22
Závěr listopadu, prosinec, leden a konec. V OKD dobývají poslední poruby, tedy místa v dole, kde se přímo těží černé uhlí. Další už nebudou. Šachta se vyklidí, jáma zasype a zůstanou jen vzpomínky. Redaktor iDNES.cz měl možnost sfárat a zaznamenat končící fenomén regionu.

„V této chvíli dobýváme tři poslední poruby na Dole ČSM. Jednomu schází k dotěžení zhruba 65 metrů, porubu ve čtyřicáté sloji nějakých 140 metrů a poslednímu porubu zhruba 300 metrů,“ popsal aktuální stav těžby bezpečnostní technik dolu Marek Chodura.

Dodal, že první dva úseky by mohly být dotěženy ještě letos.

Těžba je prováděna v geologicky složité oblasti, proto horníci postupují tempem jen kolem tří metrů denně. „Poslední porub budeme těžit až do konce těžby, tedy 31. ledna příštího roku, kdy má vyjet poslední klasický vozík s uhlím. Nějaké uhlí v tom porubu asi zůstane, více informací zatím nemáme,“ uvedl Chodura.

Slavnostní poslední vozík s uhlím má, pokud se nic nezmění, vyjet z podzemí 4. února 2026.

Horníci v Dolu ČSM u Karviné těží poslední poruby černého uhlí. Na konci ledna definitivně skončí. (20. listopadu 2025)
Horníci v Dolu ČSM u Karviné těží poslední poruby černého uhlí. Na konci ledna definitivně skončí. (20. listopadu 2025)
Horníci v Dolu ČSM u Karviné těží poslední poruby černého uhlí. Na konci ledna definitivně skončí. (20. listopadu 2025)
Horníci v Dolu ČSM u Karviné těží poslední poruby černého uhlí. Na konci ledna definitivně skončí. (20. listopadu 2025)
Horníci v Dolu ČSM u Karviné těží poslední poruby černého uhlí. Na konci ledna definitivně skončí. (20. listopadu 2025)
Společnost OKD už dříve oznámila, že těžbu ukončí v prvním čtvrtletí roku 2026. Podle generálního ředitele Romana Sikory nemělo další prodlužování vzhledem k ekonomice, personálním možnostem ani legislativě smysl.

K dotěžení zbývá přibližně 200 tisíc tun uhlí. Společnost plánuje roční těžbu 1,145 milionu tun, po deseti měsících má vytěženo 985 tisíc tun.

Poslední desítky tisíc tun pak připadnou na leden z posledního zbývajícího porubu.

Konec těžby černého uhlí v Česku. Na Karvinsku vyvezou v lednu poslední vozík

S blížícím se ukončením provozu odejde také většina lidí, kteří v OKD často strávili velkou část profesního života.

„K 31. lednu opustí firmu 750 zaměstnanců, po ukončení provozu úpravny uhlí o měsíc později dalších 150,“ přiblížila aktuální plán propouštění spojený s ukončením těžby mluvčí OKD Barbora Černá Dvořáková.

„Máme smíšené pocity“

Odstupné náležející horníkům i povrchovým pracovníkům má v součtu přesáhnout 500 milionů korun.

Pro ty, kteří při odchodu z OKD nedosáhnou na důchod, funguje program Nová šichta. Využilo jej již přes tisíc lidí a pomáhá s hledáním nové práce či podnikáním.

Horníci, kteří v rámci OKD pracují často už desítky let, tak při každém fárání sledují blížící se konec řemesla, které formovalo region i jejich životy.

„Pracuji v OKD 41 let a že končíme, jsou takové smíšené pocity. Budou mi chybět hlavně kamarádi, máme tady hodně dobrý kolektiv,“ komentuje blížící se konec těžby horník Pavel Melicher.

Pod zem míří poslední kombajn OKD, do konce těžby zbývá zhruba půl roku

Za svou kariéru prošel několika doly – Lazy, Darkov, až skončil na ČSM. Do civilu odejde rovnou do důchodu. „Ale nudit se nebudu, mým hlavním koníčkem budou i nadále mé dvě malé děti,“ dodává.

Složitě se s koncem smiřuje také Petr Korduliak. „Jsem tady už 22 let, bude se mi těžko odcházet. Budu ještě zvažovat, co budu dělat dál, nějaké nabídky mám. Mohu se vrátit k mé původní profesi, jsem vyučený kuchař. Ale šachta mi bude určitě chybět.“

Na Dole ČSM na začátku listopadu zůstávalo v provozu kolem 2 300 zaměstnanců, z toho 1 750 kmenových. Průměrný věk je 49 let, průměrná mzda loni činila necelých 57 tisíc korun.

Po ukončení těžby zůstane část pracovníků pro útlumové práce, kterých bude v počáteční fázi potřeba zhruba šest set.

Po téměř 250 letech těžby černého uhlí se tak blíží definitivní tečka. Po konci těžby se z dolu ještě vytáhnou například části kombajnů, které ještě půjde prodat. Velká část vybavení však zůstane v dole, každý den provozu totiž stojí jen na zajištění větrání milion korun.

20. listopadu 2025  15:51,  aktualizováno  15:51

