Poslední vozík, průvod a bohoslužba. V Česku definitivně končí těžba černého uhlí

Autor: ČTK, jog
  9:12
Horníci ve středu před polednem z Dolu ČSM ve Stonavě na Karvinsku vyvezou symbolický poslední vozík s uhlím. Definitivně tak téměř po 250 letech ukončí dobývání černého uhlí nejen v Ostravsko-karvinském revíru, ale i v celé České republice.
foto: Darek Štalmach, MF DNES

Jediným producentem černého uhlí v Česku je v současnosti společnost OKD, kterou prostřednictvím společnosti Prisko vlastní stát. Těžba se ale přestala ekonomicky vyplácet, a tak firma v posledním desetiletí postupně všechny doly zavřela.

Od února 2021 těžila už jen v Dole ČSM s lokalitami Sever a Jih, kde se stroje natrvalo zastavily v noci na 1. února.

Konec těžby černého uhlí v Česku

„Tento, pro naši republiku významný, historický milník, chceme oslavit tak, jak si zaslouží: projevením úcty a díků všem, kdo provozovali hornické řemeslo, za jejich nezměrné úsilí, obětavost i oběti, jako poctu profesi, na které po mnoho desetiletí stála prosperita naší země,“ uvedl už dříve generální ředitel OKD Roman Sikora.

Na slávu málo místa

Poslední vozík uhlí vyjede v 11:00 hodin z hloubky 1 300 metrů do takzvaného náraží jámy. Tam je málo místa a na oficiální část akce se tam dostane jen omezený počet zvaných hostů.

Vzhledem k tomu, že se ale na slavnostním ceremoniálu očekává velká účast, bude se dění přenášet na dvě velkoplošné obrazovky na prostranství u náraží a před budovou ředitelství Dolu ČSM-Sever. Po skončení oficiální části se k vozíku dostanou i ostatní návštěvníci.

Další část slavnostního rozloučení s těžbou se bude odehrávat odpoledne v Ostravě. Od slezskoostravské radnice vyjde v 15:00 hodin hornický průvod. Bude směřovat do centra krajského města ke katedrále Božského Spasitele, kde bude umístěna replika posledního vozíku.

Považujete ukončení těžby černého uhlí v České republice za správné rozhodnutí?

celkem hlasů: 38

V 16:00 hodin tam začne bohoslužba za horníky, kterou bude sloužit biskup ostravsko-opavské diecéze Martin David a hudebně ji doprovodí pěvecký sbor Permoník Karviná.

Poslední lednový den přišlo o práci v dolech 750 zaměstnanců a k 28. únoru jich z OKD odejde dalších 150. Končí i většina pracovníků dodavatelských firem.

OKD si ponechá téměř 700 lidí, které bude potřebovat na útlumové práce na Dole ČSM a na zahájení nového podnikání. Bude například jímat a využívat důlní plyn a také začíná podnikat ve výrobě topných směsí.

